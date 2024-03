Zvezdnik NBA le leto starejši od sina nove partnerke, s katero pričakuje otroka

V opisu nosečniških fotografij, na katerih nosi belo obleko, cvetje in kaže gol trebušček, je Draya zapisala: "Ženske se srečujemo s številnimi težavami, zaradi katerih se pogosto sprašujemo, kaj sploh je naš namen. Zame je čarovnija v materinstvu in prinašanju življenja na ta svet v kar dveh desetletjih. To je moja supermoč in če kaj lahko preseže čudež, da sem ženska, je to privilegij, da na svet spravim še eno žensko."

Zapisala je še, da se veseli, da lahko svojo ljubezen deli z deklico in da je navdušena, da lahko naslavlja svojo hčerko, ker si ni nikoli mislila, da jo bo imela. "Nestrpno te pričakujemo, vendar si vzemi čas, saj je ta svet lahko krut," je dodala v nagovoru svoji potomki.

Na mnoge kritike v komentarjih pod objavo se je Draya odzvala v Instagramovi zgodbi in zapisala, da te lahko v življenju le delček ljudi razume. "Prav tako ni vaša stvar, kako se odločajo ostali ljudje, da vas bodo dojemali. Najbolj pomembni te vidijo jasno in to je dovolj."