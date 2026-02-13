Naslovnica
Tuja scena

Ne le drsalec, zlata tudi njegova črnodlaka ljubljenka

Milano, 13. 02. 2026 07.00 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
E.M.
Ilia Malinin

Pravijo, da so si lastniki in njihovi ljubljenčki podobni. V primeru drsalca Ilie Malinina se zdi, da je temu res tako. Potem ko je v Milanu osvojil zlato medaljo, se je zasvetilo tudi okoli vratu njegove štirinožne družinske članice Mysti. In če je verjeti napovedim, to ni zadnja medalja, ki jo bosta na letošnjih olimpijskih igrah oba nadela.

Ameriški umetnostni drsalec Ilia Malinin, ki velja za glavnega favorita v moški konkurenci na letošnjih olimpijskih igrah, se je pred dnevi že razveselil zlate medalje na ekipni tekmi. Pesti zanj doma niso stiskali le njegovi sorodniki in prijatelji, temveč je svoje tačke tesno stiskala tudi njegova mačka Mysti.

Ilia Malinin
Ilia Malinin
FOTO: Profimedia

In ker pravijo, da so ljubljenčki podobni svojim lastnikom, vrat črnodlake mačke tako kot vrat njenega lastnika odslej krasi zlata medalja. Fotografijo simpatične ljubljenke, odete v zlato, je na svojem Instagram profilu delil kar drsalec sam in razveselil uporabnike družbenega omrežja.

Malinin je eden od športnikov, ki v Milanu najbolj navdušuje s svojimi triki - tudi z do nedavnega 'prepovedano' salto, ki jo je v prostem programu kot prvi umetnostni drsalec po francoski drsalki Suryi Bonaly, ki je salto nazaj in pristanek na eni nogi izvedla na olimpijskih igrah v Naganu leta 1998, a bila zaradi uporabe prepovedanega elementa kaznovana, izvedel pravilno in popolno.

Preberi še Američan navdušil s 'prepovedanim' saltom in osvojil zlato

Za Malinina, ki na letošnjih olimpijskih igrah še ni rekel zadnje besede, bodo zagotovo še naprej navijali sorodniki, prijatelji, oboževalci in štirinožna ljubljenka Mysti.

Ilia Malinin mačka drsanje medalja olimpijske igre

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
hypnosis
13. 02. 2026 08.01
In pol pravijo da črne mačke prinašajo nesrečo?
Odgovori
0 0
bibaleze
