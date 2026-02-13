Ne le drsalec, zlata tudi njegova črnodlaka ljubljenka

Ameriški umetnostni drsalec Ilia Malinin , ki velja za glavnega favorita v moški konkurenci na letošnjih olimpijskih igrah, se je pred dnevi že razveselil zlate medalje na ekipni tekmi. Pesti zanj doma niso stiskali le njegovi sorodniki in prijatelji, temveč je svoje tačke tesno stiskala tudi njegova mačka Mysti.

In ker pravijo, da so ljubljenčki podobni svojim lastnikom, vrat črnodlake mačke tako kot vrat njenega lastnika odslej krasi zlata medalja. Fotografijo simpatične ljubljenke, odete v zlato, je na svojem Instagram profilu delil kar drsalec sam in razveselil uporabnike družbenega omrežja.

Malinin je eden od športnikov, ki v Milanu najbolj navdušuje s svojimi triki - tudi z do nedavnega 'prepovedano' salto, ki jo je v prostem programu kot prvi umetnostni drsalec po francoski drsalki Suryi Bonaly, ki je salto nazaj in pristanek na eni nogi izvedla na olimpijskih igrah v Naganu leta 1998, a bila zaradi uporabe prepovedanega elementa kaznovana, izvedel pravilno in popolno.