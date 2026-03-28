Tuja scena

Ne le Hamilton, s samuraji se je družila tudi Kim Kardashian

Tokio, 28. 03. 2026 09.59 pred dvema dnevoma 2 min branja 3

Avtor:
E.M.
Kim Kardashian

Poročali smo, da se je dirkač Lewis Hamilton pred veliko nagrado Japonske preizkusil v vlogi samuraja. Zdaj je utrinke iz dežele vzhajajočega sonca na Instagramu delila tudi njegova domnevna boljša polovica Kim Kardashian, ki je s svojimi otroci prav tako poprijela za samurajski meč.

Govorice, da sta Kim Kardashian in Lewis Hamilton par, so vedno glasnejše, zvezdnika pa jih vedno manj skrivata. Le dva dni po tem, ko je Hamilton s svojimi sledilci na Instagramu delil, da je obiskal samuraje in stopil v njihove čevlje, je na družbenem omrežju utrinke z Japonske delila tudi Kardashian, ki je s svojimi otroci prav tako poprijela za samurajski meč.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ne le z dirkačem formule 1, Kim se je v deželi vzhajajočega sonca mudila s sestro Khloé Kardashian in hčerko Chicago ter sinovoma Saintom in Psalmom. Edina, ki je po fotografijah sodeč na Japonskem je ni bilo, je bila njena prvorojenka North. Neimenovani vir je reviji People zaupal, da sta Japonsko obiskala tudi True in Tatum, hčerka in sin Kimine mlajše sestre Khloé.

Čeprav ne Lewis ne Kim na spletu nista delila skupnih fotografij z Japonske, je znano, da sta se tam mudila skupaj. Pred dnevi ju je namreč med sprehodom po Tokiu v objektiv ujela vplivnica Sofia Bella, ki je posnetek kasneje delila na svojem TikToku.

Tuji mediji so v začetku februarja prvič poročali, da so Kim in Lewisa opazili skupaj v Parizu. Kasneje sta se skupaj udeležila tudi Super Bowla ter si privoščila dopustovanje v Arizoni. Oba sta na družbenem omrežju Instagram namreč delila fotoutrinke lepot omenjene države in kljub temu, da ju na fotografijah ni bilo, je javnost hitro povezala, da gre za isto lokacijo.

Formulo 1 lahko spremljate na Kanalu A in VOYO!

kim kardashian f1 formula 1 japonska lewis hamilton

V šesti oddaji se bosta pomerili dve dekleti: Li z mamo in Tina z očetom

Lepotica med nastopom ostala brez proteze

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Pismonosa
28. 03. 2026 13.17
Se pravi, ona je zaj domnevno boljša polovica od njega (se pravi da je on slabša) pa še otroke vzela zraven na izlet, na katerega jo je ON povabil. Bravo Kim, obvladas...ti pa Angelina, ene najvecjih kaj je stopalo po tej zemlji, tak se dela...to je igra, učite se ženske
Racional-ec
28. 03. 2026 11.31
Fal nas zanima to haha…vazn da v napadih na amerisko bazo pa na izreel nikol ni nihce mrtev…toliko o nepristranskosti porocanja 😂
NeXadileC
28. 03. 2026 11.16
Satanistična propaganda.
Zvezdnik, ki se izogiba očetovstvu: Njegova hčerka ga še nikoli ni videla
Dnevni horoskop: Tehtnice čutijo notranji mir, kozorogi potrebujejo odmor
Postalo je trend, a ga ne smejo prodajati. Resnica o surovem mleku
Takšnega službenega selfija nima veliko ljudi
4 letalske napake, zaradi katerih vas drugi potniki ne marajo
Bojan Žlebnik: Pri adaptacijah hiš vas čakajo skrite pasti
Sladice za nenapovedane obiske: hitre ideje iz shrambe
Kmetija
