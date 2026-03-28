Ne le Hamilton, s samuraji se je družila tudi Kim Kardashian

Govorice, da sta Kim Kardashian in Lewis Hamilton par, so vedno glasnejše, zvezdnika pa jih vedno manj skrivata. Le dva dni po tem, ko je Hamilton s svojimi sledilci na Instagramu delil, da je obiskal samuraje in stopil v njihove čevlje, je na družbenem omrežju utrinke z Japonske delila tudi Kardashian, ki je s svojimi otroci prav tako poprijela za samurajski meč.

Ne le z dirkačem formule 1, Kim se je v deželi vzhajajočega sonca mudila s sestro Khloé Kardashian in hčerko Chicago ter sinovoma Saintom in Psalmom. Edina, ki je po fotografijah sodeč na Japonskem je ni bilo, je bila njena prvorojenka North. Neimenovani vir je reviji People zaupal, da sta Japonsko obiskala tudi True in Tatum, hčerka in sin Kimine mlajše sestre Khloé.

Čeprav ne Lewis ne Kim na spletu nista delila skupnih fotografij z Japonske, je znano, da sta se tam mudila skupaj. Pred dnevi ju je namreč med sprehodom po Tokiu v objektiv ujela vplivnica Sofia Bella, ki je posnetek kasneje delila na svojem TikToku.

Tuji mediji so v začetku februarja prvič poročali, da so Kim in Lewisa opazili skupaj v Parizu. Kasneje sta se skupaj udeležila tudi Super Bowla ter si privoščila dopustovanje v Arizoni. Oba sta na družbenem omrežju Instagram namreč delila fotoutrinke lepot omenjene države in kljub temu, da ju na fotografijah ni bilo, je javnost hitro povezala, da gre za isto lokacijo.