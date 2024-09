Ne le petje, strast dekleta Paula Dybale je urejanje trupel za pogrebe

Čeprav se včasih zdi, da zvezdnike resnično dobro poznamo, saj (nekateri) nimajo težav z deljenjem svojih strasti z mediji, še vedno pogosto presenetijo. In za veliko presenečenje je z razkritjem v svojem podcastu poskrbela Oriana Sabatini , ki jo javnost pozna predvsem kot pevko, manekenko in igralko.

A žena nogometaša Paula Dybale ima še eno veliko in prav posebno strast. To je tanatopraksija oziroma estetsko pripravljanje trupel za pogrebe. "Smrt me od nekdaj privlači. Ko sem izvedela, da obstaja tečaj za tanatopraktika, sem se odločila, da ga opravim. Tako lahko zadovoljim svoje želje in fascinacije, ki jih imam," je povedala v svojem podcastu.

Obenem je še razkrila, da je za razliko od dela, ki ga sicer opravlja, delo tanatopraktika povsem drugačno. "Včasih je popolnoma anonimno in oseba, za katero delaš, se ti ne zahvali. To je drugi del moje kariere, ki se mi zdi izjemno lep," je še povedala 28-letnica, ki je s svojim priznanjem šokirala številne oboževalce.

Kaj točno si o njeni nagnjenosti do trupel misli njen mož, s katerim sta se poročila letos julija, ni jasno. Kot je poudarila Oriana, jo Paulo pri vseh njenih projektih podpira. Nekoč jo je celo spremljal na pogrebni zavod, ko je morala pripraviti truplo za pogreb. "Sredi večerje ob 10. uri zvečer me je poklical Daniel, lastnik pogrebnega zavoda, in mi dejal, da truplo pride čez pol ure in me vprašal, če pridem. Šla sem, Paulo pa je šel z mano," je med drugim še zaupala Argentinka.