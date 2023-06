Ne le z nogometno žogo, mojstri tudi za štedilniki

Le redki profesionalni nogometaši se lahko pohvalijo s tem, da se dobro znajdejo tudi med kuhinjskimi lonci. Zneski, ki jih služijo s svojimi mojstrovinami v nogometnem svetu, so taki visoki, da si večina od njih lahko privošči profesionalne kuharje, ki skrbijo, da so njihovi obroki polnovredni in da se lahko posvetijo zgolj treningom in tekmam. A vseeno so nekateri med njimi dokazali, da niso izjemni le na nogometnih zelenicah, temveč tudi za štedilniki.

Plače nogometnih zvezdnikov resnično niso majhne in zato si lahko mnogi med njimi privoščijo, da nikoli v življenju ne stopijo za štedilnik. Če za njih ne kuhajo partnerice ali žene (kar je zelo redko), temveč profesionalni kuharski chefi, jim ni treba razmišljati, kaj bo za kosilo in kaj v hladilniku. A kljub temu se med nogometaši najde tudi nekaj takšnih, ki uživajo v pripravljanju hrane in se lahko pohvalijo celo s tem, da so med kuhinjskimi lonci pravi mojstri. Lionel Messi Eden najboljših, pa tudi izjemno priljubljenih nogometašev na svetu, ki zelo rad kuha, je Lionel Messi. Argentinec je največ pohval na svoj račun deležen pri mesu. 35-letnik kljub natrpanemu urniku v kuhinji preživi veliko prostega časa, zelo dober pa je tudi v pripravi jedi, za katero ne bi verjeli, da se sploh znajde na njegovem meniju – odlično zna pripraviti ocvrte zrezke in ocvrt krompirček.

Kevin De Bruyne Nogometnemu veznemu virtuozu Kevinu De Bruynu ob naslovih, ki jih v zadnjih letih osvaja z angleškim velikanom Manchester Cityjem, res ne bi bilo treba kuhati. A 31-letni Belgijec v tem uživa. Najbolj navdušuje s slastnimi tortami, s katerimi je že večkrat razveselil tako svoje klubske kolege kot tudi mlade nogometne nadobudneže, ki se kalijo v nogometni akademiji njegovega kluba.

Paul Pogba Tudi nogometaši kljub raznim prehranskim dietam obožujejo sladice in eden od tistih, ki se jih je učil sam pripravljati, je Paul Pogba. Vezist italijanskega Juventusa je znan po tem, da veliko prostega časa preživi v kuhinji, kjer pridno nabira kuharsko znanje. Med njegovimi preteklimi kuharskimi mojstrovinami je tudi rojstnodnevna torta, ki jo je pripravil za svojo mamo.

Paulo Dybala Tako kot Messi je tudi Argentinec Paulo Dybala zelo rad med kuhinjskimi lonci. 29-letnik, ki trenutno brani barve Rome, se lahko pohvali z odličnimi kuharskimi sposobnostmi. Zelo spreten je pri pripravi prigrizkov in sendvičev. V njegovih kulinaričnih podvigih pa največkrat uživa prav njegovo dekle Oriana Sabatini.

Virgil Van Dijk Nizozemski branilec Virgil Van Dijk je s kulinaričnem svetom povezan še iz časov, preden je navduševal na nogometnih zelenicah. 31-letni igralec Liverpoola je namreč pred začetkom svoje profesionalne kariere delal kot pomivalec posode v različnih restavracijah. Kljub temu, da danes služi denarje, ki mu omogočajo osredotočanje zgolj na nogomet, še vedno rad kuha, izjemno spreten pa je tudi v pripravi slastnih tort.

Thomas Müller Za oboževalca zdrave hrane, pa tudi izjemnega kuharja velja tudi Nemec Thomas Müller. 33-letni zvezdnik Bayerna iz Münchna je med nogometnimi kolegi znan kot najboljši kuhar, ki še posebej obožuje zdravo prehrano. Svoje ljubezni do kulinarike, no, nekateri pravijo, da celo obsedenosti, ne skriva, zato ga v prostem času lahko pogosto ujamemo za štedilnikom.

Douglas Costa Tudi Brazilci so ljubitelji dobre hrane in Douglas Costa ni pri tem nobena izjema. Čeprav 32-letnik zase pravi, da je povprečen kuhar, se trudi, da bi svoje kuharske veščine izboljšal. Vseeno se lahko pohvali z odličnimi solatami, speči pa zna tudi piškote. Njegovo kulinarično znanje morda res ni popolno, je pa zagotovo to, da zna poskrbeti zase in da ne bo nikoli lačen.

Andrew Robertson 29-letni Andrew Robertson je eden od tistih, ki ljubezen do kulinarike šele spoznavajo. Enako kot njegov klubski kolega Van Dijk se tudi branilec Liverpoola in kapetan škotske reprezentance zelo rad smuka okoli štedilnika in se uči kuharskih spretnosti.

Naby Keita Nogometaše v angleškem Liverpoolu očitno poleg nogometa navdušuje tudi kulinarika. V vrstah omenjenega prvoligaša se je v kuhanje zaljubil tudi 28-letni Naby Keita. Gvinejski vezist se je namreč od prihoda k Liverpoolu leta 2018 začel tudi sam preizkušati v kulinaričnih mojstrovinah. Skupaj z Robertsonom, Van Dijkom in Sturridgeom so nekoč celo poskrbeli za skupno večerjo.

