Tuja scena

Ne mame, na oskarje DiCaprio prvič pripeljal italijansko manekenko

Los Angeles, 16. 03. 2026 06.29 pred 1 uro 2 min branja 0

E.M.
leonardo dicaprio, vittoria ceretti

Hollywoodski zvezdnik Leonardo DiCaprio se je letošnje podelitve oskarjev presenetljivo udeležil skupaj s partnerko Vittorio Ceretti. Kljub temu da sta skupaj že nekaj časa, je to prva podelitev nagrad, ki sta se je igralec in italijanska manekenka udeležila v dvoje. DiCapria, ki svoje zasebno življenje skrbno skriva pred mediji, na takšnih dogodkih sicer spremlja mama.

51-letni igralec Leonardo DiCaprio in 27-letna manekenka Vittoria Ceretti sta se prvič skupaj udeležila podelitve nagrad. Za debi sta izbrala najprestižnejši dogodek v filmski industriji, podelitev oskarjev. Parček, ki naj bi bil skupaj že dlje časa, je sedel v prvi vrsti.

Vittoria Ceretti in Leonardo DiCaprio na oskarjih.
FOTO: Profimedia

Čeprav velja za enega najslavnejših igralcev, DiCaprio svoje zasebno življenje zelo uspešno skriva pred radovednimi očmi javnosti. Da o njem pravzaprav vemo zelo malo, se je že na podelitvi zlatih globusov januarja letos pošalila komičarka Nikki Glaser, ki je dejala, da je zadnji poglobljen intervju o njem našla v reviji iz devetdesetih let preteklega stoletja, kjer je razkril, da so njegova najljubša jed testenine. Ker je tako zaseben, je DiCaprio dogodke, kot so zlati globusi in oskarji, večinoma obiskoval sam oziroma v spremstvu mame Irmelin Indenbirken.

Kaj vemo o zvezi Leonarda in Vittorie?

Da se med igralcem in italijansko manekenko, ki je letos navdušila kot zastavonoša na zimskih olimpijskih igrah, plete več kot le poletna romanca, je postalo jasno, ko je prekinila 'urok' 25. rojstnega dneva. Zvezdnik je bil namreč do nedavnega znan po tem, da ni hodil z dekleti, starejšimi od 25 let. Tudi Vittorio je spoznal v teh letih, a po besedah neimenovanega vira se je med njima razvila več kot le "mimobežna ljubezen".

Preberi še Prekinila prekletstvo? Manekenka kljub 27 letom še vedno v družbi DiCapria

Mediji so ju prvič povezali leta 2023, ko so ju ujeli med poljubljanjem v Španiji. Temu je sledilo več zmenkov v javnosti ter počitnic na jahtah. Javno o zvezi nikoli nista govorila in čeprav sta na letošnjih oskarjih naredila prvi večji korak, je bil tudi ta zelo varne narave. Skupaj sta namreč sedela le v dvorani, po rdeči preprogi pa sta se sprehodila ločeno. Podobno sta naredila tudi na lanskoletni Met Gali.

Mami, a boš umrla? Trenutek, ki jo je zlomil po diagnozi raka dojke
Nič babica, samo Martha: presenetljivo priznanje slavne kuharice
Družine po Sloveniji obsedene s tem kvizom – poskusite še vi!
7 stvari, ki se zgodijo, ko postaneš očka
Njo ljubi znani Slovenec
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo radovedni, raki pa občutljivi
Lahkotne superge, ki jih bomo nosile to pomlad
Tedenski horoskop: Device bodo organizirane, tehtnice iščejo ravnovesje
Moški ignoriral simptome, nato izvedel, da ima tumor na možganih
Višje temperature zmanjšujejo rojstva dečkov, kaže raziskava
Zgodnje vstajanje: mit o produktivnosti in biološka realnost
Zdravi odnosi: zakaj se prepiramo in kako se spet povezati
Nemčija beleži najvišje število stečajev v zadnjih 11 letih
Slovenci spreminjajo počitniške načrte: zaradi varnosti in letalskih sprememb iščejo nove destinacije
Konec dobe poceni mobilnikov: Kaj poganja rast cen?
Stari predmeti, s katerimi lahko zaslužite: te dragocenosti ima doma skoraj vsak
Mladi nogometaš iz Radomelj: "Moj cilj? Liga prvakov – in nič manj!"
To se bo zgodilo, če boste vsak dan pili pomarančni sok
Kako preveriti tlak v avtomobilskih pnevmatikah?
Nekoč je lomila moška srca, danes je videti precej drugače
Pretvorite balkon v pomladno oazo: katere rastline posaditi marca, da cvetijo vse do jeseni
Prenova starih hiš: največji stanovanjski potencial Slovenije
To so najbolj inteligentne pasme mačk
Divje cvetje: zakaj in kdaj ga pustiti rasti ter kako ustvariti minitravnik
Je res, da sadje vsebuje preveč sladkorja in ni zdravo?
7 pomladnih jedi, pripravljenih v največ pol ure
Slastne perutničke, ki vam bodo šle v slast!
5 jedi iz ene posode, ki rešijo domače kosilo
Anatomija padca
Parazit
Kmetija
Interesno območje
