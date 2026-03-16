Ne mame, na oskarje DiCaprio prvič pripeljal italijansko manekenko

51-letni igralec Leonardo DiCaprio in 27-letna manekenka Vittoria Ceretti sta se prvič skupaj udeležila podelitve nagrad. Za debi sta izbrala najprestižnejši dogodek v filmski industriji, podelitev oskarjev. Parček, ki naj bi bil skupaj že dlje časa, je sedel v prvi vrsti.

Vittoria Ceretti in Leonardo DiCaprio na oskarjih. FOTO: Profimedia

Čeprav velja za enega najslavnejših igralcev, DiCaprio svoje zasebno življenje zelo uspešno skriva pred radovednimi očmi javnosti. Da o njem pravzaprav vemo zelo malo, se je že na podelitvi zlatih globusov januarja letos pošalila komičarka Nikki Glaser, ki je dejala, da je zadnji poglobljen intervju o njem našla v reviji iz devetdesetih let preteklega stoletja, kjer je razkril, da so njegova najljubša jed testenine. Ker je tako zaseben, je DiCaprio dogodke, kot so zlati globusi in oskarji, večinoma obiskoval sam oziroma v spremstvu mame Irmelin Indenbirken.

Kaj vemo o zvezi Leonarda in Vittorie?

Da se med igralcem in italijansko manekenko, ki je letos navdušila kot zastavonoša na zimskih olimpijskih igrah, plete več kot le poletna romanca, je postalo jasno, ko je prekinila 'urok' 25. rojstnega dneva. Zvezdnik je bil namreč do nedavnega znan po tem, da ni hodil z dekleti, starejšimi od 25 let. Tudi Vittorio je spoznal v teh letih, a po besedah neimenovanega vira se je med njima razvila več kot le "mimobežna ljubezen".