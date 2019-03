'Ne morem dojeti, da nas ne bo mogel več objeti'

Pet dni po tem, ko so zaradi hude možganske kapi 52-letnega Luka Perryja odpeljali v bolnišnico,je zvezdnik tam izgubil bitko za življenje. Umrl je obdan z družino: 21-letnim sinomJackom, 18-letno hčerko Sophie, njuno materjo Rachel Minnie Sharp, zaročenko Wendy Madison Bauer, mamo in očimom, bratom, sestro in drugimi najbližjimi sorodniki in prijatelji.

"Njegova družina ceni vso podporo in molitve, ki jih je Luke prejemal s celega sveta, in spoštljivo prosi za zasebnost v teh težkih časih žalovanja," so sporočili igralčevi predstavniki.

Ob tragični novici so se umrlemu kolegu poklonili tudi soigralci iz legendarne serije Beverly Hills 90210.

"V šoku sem. Strtega srca. Uničena ob izgubi prijatelja. Toliko čudovitih spominov imam nanj, zaradi katerih se mi na obraz nariše nasmešek, in so za vedno vtisnjeni v moje srce in misli," je za revijo People povedala Shannen Doherty. "Luke je bil pameten, tih, ponižen in izjemen človek z zlatim srcem in poln ljubezni," je dodala in pojasnila, da sta se sicer po koncu snemanja serije oddaljila, a je ponovno stopil v stik z njo, ko je bila bitko z rakom. "Nadaljevala sva, kjer sva ostala, čeprav starejša in modrejša, a najina povezanost je ostala nedotaknjena," je povedala. Čeprav tako Luke kot Shannen nista sodelovala pri obuditvi serije, pa sta upala, da bosta lahko sodelovala pri čem "posebnem in pomenljivem".

"Ko doživiš nekaj takšnega, kar smo mi dali skozi pri snemanju Beverly Hillsa, se zgradi posebna ljubezen. Razvijala sva ideje za serijo. Želela sva ponovno delati skupaj in ustvariti nekaj posebnega za naše oboževalce v tem obdobju življenja. Vsak dan ga bom pogrešala. Vsako minuto. Vsako sekundo," je dejala in sklenila: "Luke je ljubil svojo družino. Nenehno je hvalil svoja otroka in poudarjal, kako zelo ponosen je nanju. Bila sta njegovo srce in zanj njegov največji dosežek."