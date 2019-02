'Ne najdem primerne besede, medtem ko berem, da te ni več'

Marija Šerifović: ''Približno okrog 05.30 sem se slučajno zbudila in pogledala na telefon ... Ne najdem primerne besede, ki bi opisala stanje moje duše, medtem ko berem, da te ni več. Od kar vem za sebe, vem tudi zate. Vse od takrat, ko sem kot otrok sedela v kotu restavracije v moji hiši v Kragujevcu in te poslušala in se učila ... In do današnjega dne, ko sem odrasla oseba, ki si jo oklical za svojo najboljšo mlajšo kolegico. Veš, skoraj nikoli nimam treme ... Toda tremo in ogromno odgovornost, ki sem jo imela tisto noč, ko si me poklical, da sem bila gostja na koncertu v Sava Centru - to pa je bila trema, to je spoštovanje in za mene veliko priznanje, da je to, kar delam pravilno in dobro! Ne bi se smelo tako končati. Ves čas poudarjam, da je pomembno pustiti sled ... In ti si pustil neizbrisan pečat v naših srcih! Zdaj pa: veslo v roke, v čoln in pojdi v miru na svojo Donavo. Šabane, naj ti bo večna slava in HVALA!''