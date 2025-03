Ne-Yo predstavil svoja štiri dekleta: Mi smo srečni

Ne-Yo je svoje oboževalce obvestil, da je v ljubezenskem razmerju s štirimi dekleti, in jih predstavil. Cristina, Arielle, Moneii in Bri sicer ne živijo z zvezdnikom, so pa njihovi domovi blizu pevca. "Predstavljam vam svojo piramido," je pod objavo na Instagramu zapisal glasbenik, ki je pripomnil, da so v razmerju srečni.