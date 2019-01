'Ne želijo me obleči, ker nimam manekenskih mer'

Glasbenica Bebe Rexha je pristala na seznamu nominirancev za prejem prestižne glasbene nagrade grammy in ker se dogodek hitro bliža, se je že podala v lov za primerno obleko – ob tem pa doživela hladen tuš.

Bebe Rexha je 29-letna glasbenica albanskih korenin, ki je zaslovela s hiti, kot so I’m a Mess, Meant to Be, Me, Myself & I, In the Name of Love in drugimi, napisala pa je tudi nekaj skladb za številne glasbenike, med katerimi so tudi Selena Gomez, Nick Jonas in Eminem.

Glasbenica se je ostro odzvala na zavrnitev s strani nekaterih modnih oblikovalcev. FOTO: Profimedia

Kljub uspešni karieri bi utegnilo leto 2019 pustiti še posebej močno in opazno sled na njeni glasbeni poti, saj je 29-letnica nominirana za prejem prestižne glasbene nagrade grammy in sicer v kategoriji za najboljšo novo izvajalko in najboljši skupinski nastop. Podelitev nagrad bo potekala 10. februarja (11. februarja po evropskem času) v Staples centru v Los Angelesu in ker se datum slovesnosti hitro bliža, se je Rexha podala v iskanje primerne svečane obleke.

Bebe Rexha je nominirana za grammyja. FOTO: Profimedia

V videu, ki ga je delila v svoji Instagram zgodbi, je izrazila razočaranje ob dejstvu, da so jo nekateri modni oblikovalci, katerih obleko je želela nositi, zavrnili, ker naj bi bila 'močnejše postave': ''No, končno sem bila nominirana za grammyja, kar je najboljša stvar, ki se lahko glasbenemu izvajalcu zgodi ... V takšnih primerih veliko število glasbenikov pristopi k modnim oblikovalcem in jih vpraša, ali bi za njihov 'sprehod' po rdeči preprogi ustvarili po meri krojeno obleko. To sem storila tudi jaz oziroma moja glasbena ekipa in veliko število oblikovalcev me je zavrnilo zaradi moje konfekcijske številke.''

Bo sploh nosila 'dizajnersko' obleko? FOTO: Profimedia