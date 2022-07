Nečak Rickyja Martina umaknil obtožbe o incestu

"Tožnik je na sodišču potrdil, da je bila odločitev za umik obtožb njegova, ne da bi nanj kdo vplival ali ga k temu prisilil. Potrdil je, da je bil z zastopanjem pred sodiščem zadovoljen," so v skupni izjavi povedali odvetniki Joaquíno Monserrate Matienzo, Carmelo Dávila in Harry Massanet Pastrana. "Tožnik se je odločil, da zaprosi za umik primera. Ves čas je bila težava v težavnem posamezniku, ki je širil lažne obtožbe, ki niso imele dokazov. Veseli nas, da je bila pravica na strani naše stranke in lahko nadaljuje z življenjem in kariero," so še dodali.