Nečak Sharon Stone se bori za življenje: Potrebujemo čudež

"Mojega nečaka in krščenca Riverja Stona so danes našli v njegovi postelji s popolno odpovedjo organov," je pojasnila v objavi. "Prosim, molite zanj. Potrebujemo čudež," je še zapisala 63-letnica, ki se trenutno mudi v Benetkah, kjer se bo udeležila tradicionalnega filmskega festivala.

Sharon Stone je na Instagramu objavila fotografijo svojega mladega nečaka in krščenca Riverja Stona , ki je intubiran in priklopljen na številne zdravniške naprave, ki ga ohranjajo pri življenju. Zvezdnica je v tem težkem obdobju svoje sledilce prosila za podporo, in sicer, da naj molijo za dečkovo zdravje.

Sharon ni izdala drugih podrobnosti glede zdravstvenega stanja dečka. Pod fotografijo pa so ji njeni igralski kolegi hitro izkazali sočutje. Med njimi so bile tudi igralka Kate Hudson, filmska ustvarjalka Ava DuVernay in manekenka Ruby Rose, ki je zapisala: "Molim za Riverja in njegovo družino."

Oglasil se je tudi igralec Leslie Jordan, ki je zapisal: "Ostani močan, mali River. Pošiljam ti vso svojo ljubezen in molim zate."

Spomnimo, da ima Sharon tri posvojene sinove: 15-letnega Quinna, 16-letnega Lairda in 21-letnega Roana. Leta 2017 je o tem tudi spregovorila: "Materinstvo ni prišlo z lahkoto, vendar je prišlo z ljubeznijo prek angelov. Smo vesela in srečna družina. To je prepričanje, ki ga zagovarjamo." Med drugim je še dejala, da ima vsak starš izbiro, kaj bo naučil svoje otroke: "Moramo biti odločni in privoliti v ljubezen."