Nečak znane surferke Bethany Hamilton po utopitvi umrl

Surferka Bethany Hamilton žaluje za nečakom. 34-letnica je pred dnevi na družbenem omrežju sporočila, da so triletnega Andrewa našli neodzivnega v kopalni kadi 11. oktobra, sedaj pa je dečkov oče potrdil, da je njegov sin umrl. Od nečaka se je v objavi poslovila tudi Bethany, ki je v času nečakove hospitalizacije s sledilci večkrat delila novice o njegovem stanju.

"Gospod je sprejel mojega dragega nečaka Andrewa pod svoje okrilje. Čeprav ga bomo z družino močno pogrešali, zaupamo, da se veseli z Jezusom," je na Instagramu zapisala surferka, ki je delila tudi več fotografij z nečakom in se zahvalila vsem, ki so ji v zadnjih dneh stali ob strani.

Da je Andrew umrl, je prvi javnosti na družbenem omrežju 18. oktobra sporočil dečkov oče Timothy Hamilton . Zapisal je, da je triletnik podlegel poškodbam, ki jih je teden dni prej utrpel v nesreči z utopitvijo in mu ni bilo več pomoči niti z najboljšo zdravniško ekipo. "Neznosno nas boli, Andrewa pa pogrešamo bolj kot besede lahko opišejo, a ne žalujemo kot tisti, ki nimajo upanja," je še pripisal surferkin brat.

Da so nečaka našli neodzivnega v kopalni kadi, kjer je bila nizka voda, je na družbenem omrežju sporočila Bethany, ki je razkrila, da so ga s helikopterjem prepeljali v eno od bolnišnic na Havajih. Deček je takrat še imel srčni utrip in se je še boril za življenje. "Uničeni smo, a sama dobro vem, kako lahko zdravniška pomoč naredi ali uniči možnost za preživetje. V tem trenutku prosimo za informacije vse, kaj še lahko naredimo, da lahko nečaku nudimo najboljše možnosti," je še dodala.