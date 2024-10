Nečak znane surferke Bethany Hamilton se bori za življenje

Družina surferke Bethany Hamilton se znova sooča s tragedijo. Potem, ko je njo pri 13 letih med surfanjem napadel morski pes in je ostala brez leve roke, se sedaj za življenje bori njen 3-letni nečak Andrew , ki se je skoraj utopil v kopalni kadi. 34-letnica je tragično novico sporočila na družbenem omrežju, ob njej pa pripisala, da so dečka s helikopterjem odpeljali v bolnišnico, kjer ga ohranjajo pri življenju.

"Še vedno ima srčni utrip in se bori," je pripisala ob fotografiji, na kateri nasmejani fantke drži surfersko desko. "Uničeni smo, a sama dobro vem, kako lahko zdravniška pomoč naredi ali uniči možnost za preživetje. V tem trenutku prosimo za informacije vse, kaj še lahko naredimo, da lahko nečaku nudimo najboljše možnosti," je še dodala.

V izjavi za Daily Mail je Bethanyjin brat, Noah Hamilton, ki je dečkov stric, dejal, da je Andrew odporen fantek in odličen plavalec. "Star je tri leta in pol, a je kot petletnik. Je močan in odporen otrok, ki je odličen plavalec. Našli so ga nezavestnega v plitvi vodi v kopalni kadi, bil pa je dovolj pri močeh, da so ga s helikopterjem prepeljali v Oahu," je povedal.