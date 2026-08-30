Nečakinja Dolly Parton potrdila, da se je družina poslovila od pevke

"Objaviti to mi je zelo težko," so besede, s katerimi je dolg zapis ob slovesu tete Dolly Parton začela njena nečakinja Lainey Mae Parton , ki je prva potrdila, da so pevko pokopali. "Želela sem počakati, da teto položimo k počitku, preden skušam ubesediti vse skupaj," je priznala.

"Vedno mi je znala dati občutek, da sem dovolj. Moje sanje se ji nikoli niso zdele nemogoče ali da česa ne morem doseči. Verjela je vame, preden sem sama verjela vase. Večina ljudi ima vsaj en slab spomin na svoje družinske člane, jaz pa iskreno nimam niti enega, ki bi bil povezan z njo," je nadaljevala in dodala, da so bili nečaki in nečakinje za teto kot njeni otroci, saj ni imela svojih. "Še vedno ne morem verjeti, da je več ni. Pogrešala bom njen glas, smeh, njene objeme in vedenje, da je z nami," je zaključila.