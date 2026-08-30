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Nečakinja Dolly Parton potrdila, da se je družina poslovila od pevke

Nashville, 30. 08. 2026 13.20 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Dolly Parton nečakinja

Lainey Mae Parton, nečakinja pevke Dolly Parton, je z objavo na družbenem omrežju potrdila, da se je družina poslovila od zvezdnice z intimno pogrebno slovesnostjo. Ob zapisu je dodala več fotografij, na katerih je Dolly v družbi svojih treh nečakov in nečakinj. 80-letnica svojih otrok ni imela.

"Objaviti to mi je zelo težko," so besede, s katerimi je dolg zapis ob slovesu tete Dolly Parton začela njena nečakinja Lainey Mae Parton, ki je prva potrdila, da so pevko pokopali. "Želela sem počakati, da teto položimo k počitku, preden skušam ubesediti vse skupaj," je priznala.

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"Vedno mi je znala dati občutek, da sem dovolj. Moje sanje se ji nikoli niso zdele nemogoče ali da česa ne morem doseči. Verjela je vame, preden sem sama verjela vase. Večina ljudi ima vsaj en slab spomin na svoje družinske člane, jaz pa iskreno nimam niti enega, ki bi bil povezan z njo," je nadaljevala in dodala, da so bili nečaki in nečakinje za teto kot njeni otroci, saj ni imela svojih. "Še vedno ne morem verjeti, da je več ni. Pogrešala bom njen glas, smeh, njene objeme in vedenje, da je z nami," je zaključila.

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Da so se družinski člani zbrali na pokopališču v Nashvillu, je tri dni po pevkini smrti poročal Page Six. Zvezdnica si je želela intimne pogrebne slovesnosti, njeno željo pa je družina upoštevala. Pokopali so jo ob možu Carlu Deanu, s katerim sta bila poročena 58 let. 82-letnik je umrl marca lani.

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