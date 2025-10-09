Nečakinja pokojne princese Diane buri domišljijo tisočev sledilcev

Lady Kitty Eleanor Spencer , nečakinja princese Diane , tako kot njena teta žanje ogromno pozornosti javnosti s svojim videzom in sofisticiranim stilom. 34-letna hči grofa Charlesa Spencerja in manekenke Victorie Lockwood ima kar obsežno število sledilcev na družbenem omrežju, ki ji zagreto sledijo na vsakem koraku njenega na videz pravljičnega življenja.

Sestrična princa Williama je otroštvo preživela med Anglijo in Južno Afriko, kamor se je po ločitvi staršev preselila z materjo. Tam je obiskovala prestižno šolo Reddam House School v Cape Townu, kasneje pa se je vrnila v Združeno kraljestvo, da bi nadaljevala izobraževanje. Na Univerzi v Cape Townu je študirala psihologijo, politiko in angleško književnost, nato pa je na Univerzi Regent's v Londonu magistrirala iz upravljanja luksuznih blagovnih znamk.

Kariero v modni industriji je začela kot manekenka in kmalu postala obraz prestižnih blagovnih znamk, kot sta Bulgari in Dolce & Gabbana, prav tako pa je aktivno vključena v humanitarno delo, tako kot je bila njena pokojna teta.