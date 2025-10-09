Svetli način
Nečakinja pokojne princese Diane buri domišljijo tisočev sledilcev

London, 09. 10. 2025 08.07 | Posodobljeno pred 24 minutami

E.K.
Nečakinja princese Diane, Kitty Spencer, s svojim videzom in stilom buri domišljijo sledilcev na družbenih omrežjih. 34-letna manekenka, ki je poročena z več kot 30 let starejšim izbrancem, prav tako stopa po poti svoje pokojne tete, saj tudi sama sodeluje z različnimi humanitarnimi organizacijami.

Lady Kitty Eleanor Spencer, nečakinja princese Diane, tako kot njena teta žanje ogromno pozornosti javnosti s svojim videzom in sofisticiranim stilom. 34-letna hči grofa Charlesa Spencerja in manekenke Victorie Lockwood ima kar obsežno število sledilcev na družbenem omrežju, ki ji zagreto sledijo na vsakem koraku njenega na videz pravljičnega življenja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Sestrična princa Williama je otroštvo preživela med Anglijo in Južno Afriko, kamor se je po ločitvi staršev preselila z materjo. Tam je obiskovala prestižno šolo Reddam House School v Cape Townu, kasneje pa se je vrnila v Združeno kraljestvo, da bi nadaljevala izobraževanje. Na Univerzi v Cape Townu je študirala psihologijo, politiko in angleško književnost, nato pa je na Univerzi Regent's v Londonu magistrirala iz upravljanja luksuznih blagovnih znamk.

Kariero v modni industriji je začela kot manekenka in kmalu postala obraz prestižnih blagovnih znamk, kot sta Bulgari in Dolce & Gabbana, prav tako pa je aktivno vključena v humanitarno delo, tako kot je bila njena pokojna teta.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Julija 2021 se je Eleanor v Italiji poročila z 32 let starejšim partnerjem, južnoafriškim poslovnežem Michaelom Lewisom, s katerim sta se tri leta kasneje razveselila tudi rojstva hčerke.

