Nečakinja pokojne princese Diane zaročena z 31 let starejšim tajkunom

Po poročanju tujih medijev se je 29-letna Kitty Spencer, nečakinja pokojne princese Diane, pred kratkim zaročila s 60-letnim modnim tajkunom Michaelom Lewisom, ki ima za seboj že en zakon in tri otroke.

V sredini preteklega leta so se pojavile govorice, da se je 29-letna Kitty Spencer, manekenka in nečakinja pokojne princese Diane, ogrela za modnega tajkuna Michaela Lewisa. Slednji ima v lasti prestižno modno verigo, zato nihče ni bil pretirano začuden, ko so odjeknile govorice o njuni romanci. Bolj kot to je presenetilo dejstvo, da je Lewis od Spencerjeve, ki si med drugim lasti tudi plemiški naziv 'lady', starejši več kot tri desetletja – točneje, 31 let.

Po zadnjih informacijah sta Lewis in Spencerjeva svojo ljubezen nedavno popeljala na višjo stopnjo. Po besedah vira, ki je spregovoril za DailyMail, naj bi se namreč zaročila malo pred božičem: ''Michael je Kitty zaprosil pred božičem. V času božičnih praznikov sta bila v Cape Townu, odkoder je Kitty poklicala svoje najbližje in jim sporočila veselo novico. Njeni domači imajo radi Michaela. Kljub temu, da je zelo bogat, je namreč uspel ohraniti ponižnost in skromnost.''

