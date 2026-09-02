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Nečakinja princese Diane delila utrinke počitnic z 32 let starejšim možem

Hamptons, 02. 09. 2026 07.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Kitty Spencer

Najstarejša nečakinja pokojne princese Diane, lady Kitty Spencer, je na družbenem omrežju delila fotografije in posnetke družinskih počitnic, na njih pa pokazala tudi svojega 32 let starejšega moža, milijarderja Michaela Lewisa. 35-letna manekenka se je s 67-letnim poslovnežem poročila leta 2021, skupaj pa imata triletno hčerko.

Lady Kitty Spencer je s svojimi sledilci na družbenem omrežju delila družinske počitniške fotografije, na njih pa pokazala svojega 67-letnega moža Michaela Lewisa, ki se redko izpostavlja v javnosti. 35-letnica je objavila več fotografij in posnetkov, med njimi pa je tudi video, na katerem poslovnež s triletno hčerko Atheno uživa v valovih na plaži v Hamptonsu.

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Na fotografijah malčica med nakupovanjem z mamo v košaro zlaga zelenjavo, zaliva vrt, na katerem cvetijo oranžne in rumene cvetlice, in z barvami riše po oknih počitniškega doma. "Najbolj ljubko poletje v Hamptonsu," je pripisala Spencerjeva, sicer hči Dianinega brata Charlesa in manekenke Victorie Aitken. Med komentarji so se kmalu oglasili številni sledilci, med njimi tudi zvezdniški obrazi, kot sta Nicky Hilton in Kittyjini sestri dvojčici, lady Eliza ter Amelia Spencer.

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Zakonca sta se spoznala prek skupnih prijateljev leta 2018, leto pozneje pa so ju ulični fotografi ujeli, ko sta skupaj zapuščala enega od hotelov v New Yorku. Lewis naj bi manekenko zaprosil pred božičem leta 2020, pred oltar pa sta stopila julija 2021 na razkošnem tridnevnem poročnem slavju v Italiji. Aprila 2023 sta se razveselila hčerke. Poslovnež ima iz prvega zakona še tri otroke.

Razlagalnik

Princesa Diana, rojena kot Diana Frances Spencer, je bila prva žena britanskega kralja Karla III. in mati princa Williama ter princa Harryja. Postala je ena najbolj prepoznavnih in priljubljenih članic kraljeve družine, znana po svojem humanitarnem delu, zlasti pri ozaveščanju o aidsu, minskih poljih in brezdomstvu. Njen nekonvencionalni pristop k kraljevim dolžnostim in njena iskrenost sta ji prinesla naziv 'ljudska princesa', njena tragična smrt leta 1997 v Parizu pa je povzročila svetovni val žalovanja.

Hamptonsi so območje na vzhodnem delu otoka Long Island v ameriški zvezni državi New York. To območje je znano kot elitna poletna destinacija za premožne prebivalce New Yorka in svetovno znane osebnosti. Regija je prepoznavna po svojih čudovitih peščenih plažah, luksuznih vilah, zgodovinskih vasicah in visoki ravni zasebnosti, zaradi česar je postala sinonim za prestižen življenjski slog in poletno sprostitev.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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