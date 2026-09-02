Nečakinja princese Diane delila utrinke počitnic z 32 let starejšim možem

Lady Kitty Spencer je s svojimi sledilci na družbenem omrežju delila družinske počitniške fotografije, na njih pa pokazala svojega 67-letnega moža Michaela Lewisa, ki se redko izpostavlja v javnosti. 35-letnica je objavila več fotografij in posnetkov, med njimi pa je tudi video, na katerem poslovnež s triletno hčerko Atheno uživa v valovih na plaži v Hamptonsu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Na fotografijah malčica med nakupovanjem z mamo v košaro zlaga zelenjavo, zaliva vrt, na katerem cvetijo oranžne in rumene cvetlice, in z barvami riše po oknih počitniškega doma. "Najbolj ljubko poletje v Hamptonsu," je pripisala Spencerjeva, sicer hči Dianinega brata Charlesa in manekenke Victorie Aitken. Med komentarji so se kmalu oglasili številni sledilci, med njimi tudi zvezdniški obrazi, kot sta Nicky Hilton in Kittyjini sestri dvojčici, lady Eliza ter Amelia Spencer.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Zakonca sta se spoznala prek skupnih prijateljev leta 2018, leto pozneje pa so ju ulični fotografi ujeli, ko sta skupaj zapuščala enega od hotelov v New Yorku. Lewis naj bi manekenko zaprosil pred božičem leta 2020, pred oltar pa sta stopila julija 2021 na razkošnem tridnevnem poročnem slavju v Italiji. Aprila 2023 sta se razveselila hčerke. Poslovnež ima iz prvega zakona še tri otroke.