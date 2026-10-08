Nečakinja princese Diane z možem na počitnicah v Dubrovniku

Britanska aristokratinja in manekenka lady Amelia Spencer si je z možem privoščila nekaj oddiha in odpotovala na počitnice k našim južnim sosedom. Kot je pokazala na družbenem omrežju, z Gregom Mallettom uživata med kopanjem in ogledom znamenitosti mesta Dubrovnik.

"Loviva sončne žarke," je ob fotografijah pripisala Amelia, ki je razkrila, da sta z možem uživala tudi ob romantičnem sončnem zahodu, igrala šah, Greg pa se je podal tudi na vožnjo s kajakom.

Lady Amelia je hči Charlesa Spencerja, mlajšega brata princese Diane, in nekdanje manekenke Victorie Aitken. Ima sestro dvojčico Elizo, obe pa sta zgradili uspešni manekenski karieri. Sta sestrični princev Williama in Harryja.

Amelia in njena sestra Eliza sta odraščali v Južni Afriki, leta 2021 pa sta se preselili v London, da bi nadaljevali graditi kariero v modnem svetu. Sodelovali sta z več luksuznimi blagovnimi znamkami in se pojavili na naslovnicah modnih revij.

Moža Grega, ki dela kot osebni trener, je spoznala leta 2009, ko sta študirala na Univerzi v Cape Townu. Poročila sta se marca 2023 v Južni Afriki po 11 letih zveze.