Nečakinja princese Diane z možem na počitnicah v Dubrovniku

Britanska aristokratinja in manekenka lady Amelia Spencer si je z možem privoščila nekaj oddiha in odpotovala na počitnice k našim južnim sosedom. Kot je pokazala na družbenem omrežju, z Gregom Mallettom uživata med kopanjem in ogledom znamenitosti mesta Dubrovnik.
"Loviva sončne žarke," je ob fotografijah pripisala Amelia, ki je razkrila, da sta z možem uživala tudi ob romantičnem sončnem zahodu, igrala šah, Greg pa se je podal tudi na vožnjo s kajakom.
Kdo je lady Amelia Spencer?
Lady Amelia je hči Charlesa Spencerja, mlajšega brata princese Diane, in nekdanje manekenke Victorie Aitken. Ima sestro dvojčico Elizo, obe pa sta zgradili uspešni manekenski karieri. Sta sestrični princev Williama in Harryja.
Amelia in njena sestra Eliza sta odraščali v Južni Afriki, leta 2021 pa sta se preselili v London, da bi nadaljevali graditi kariero v modnem svetu. Sodelovali sta z več luksuznimi blagovnimi znamkami in se pojavili na naslovnicah modnih revij.
Moža Grega, ki dela kot osebni trener, je spoznala leta 2009, ko sta študirala na Univerzi v Cape Townu. Poročila sta se marca 2023 v Južni Afriki po 11 letih zveze.
Naziv 'lady' je častni naslov, ki se v britanskem plemiškem sistemu uporablja za ženske z določenimi plemiškimi nazivi ali kot vljudnostni naslov za hčere vojvod, markizov in grofov. Lady Amelia Spencer nosi ta naziv kot hči grofa Charlesa Spencerja, kar jo uvršča v visoke kroge britanske aristokracije, čeprav sama nima neposrednega kraljevega naziva.
Dubrovnik, znan tudi kot 'biser Jadrana', je bil nekoč središče Dubrovačke republike, ki je bila pomembna pomorska in trgovska sila v Sredozemlju. Mesto je znano po svojem izjemno ohranjenem srednjeveškem obzidju in baročni arhitekturi, zaradi česar je od leta 1979 uvrščeno na Unescov seznam svetovne kulturne dediščine. Skozi stoletja je bilo mesto pomembno stičišče kultur med Vzhodom in Zahodom.
Princesa Diana, rojena kot Diana Spencer, je bila prva žena britanskega kralja Karla III. in mati princev Williama in Harryja. Bila je ena najbolj prepoznavnih in priljubljenih osebnosti 20. stoletja, znana po svojem humanitarnem delu, zlasti pri ozaveščanju o aidsu, boju proti protipehotnim minam in pomoči brezdomcem. Njen vpliv na britansko monarhijo je bil ogromen, saj je s svojim neposrednim pristopom k ljudem spremenila podobo kraljeve družine.
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