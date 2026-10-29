Nečakinje Meghan Markle obtožbe zoper dedka ne presenečajo: Vedno je bil čuden

"Mogoče sem zaradi njegove energije podzavestno čutila, da je z njim nekaj narobe, a zavestno tega ne priznaš," je v izjavi za Telegraph povedala Noelle Rasmussen, vnukinja Thomasa Marklea starejšega, ki ga policija preiskuje zaradi suma posedovanja otroške pornografije in zlorab otrok, potem ko je njegov sin organom pregona predal na stotine, če ne tisoče fotografij in posnetkov z obremenilno vsebino, ki jih je našel na njegovem domu na Filipinih.

Thomasa Marklea starejšega preiskujejo zaradi suma posedovanja otroške pornografije. FOTO: Profimedia

"Telo ti pove, ko je nekaj narobe ali ni tako, kot bi moralo biti," je bila iskrena Noelle in dodala: "Nisem presenečena. Bolj ko razmišljam o tem, nisem presenečena." Hči Samanthe Markle, sicer polsestre Meghan Markle, je prepričana, da so obtožbe vse, ki se jih dotikajo ali so o njih le brali, vznemirile. "Nihče noče slišati kaj takšnega," je priznala in dodala, da je vesela, da ga je stric prijavil policiji.

Ob tem je poudarila, da je dedek ni nikoli zlorabil. "Srečna sem, da nisem nikoli bila njegova žrtev. Menim, da družinskih članov ne bi nikoli napadel, a dokler ne veš, česa je nekdo sposoben, potem na to niti ne pomisliš," je dejala in podprla Meghanino odločitev, da zaščiti svoja otroka in ju ne spusti v bližino Thomasa Marklea starejšega. "Tudi jaz ne bi želela svojih otrok v bližini nekoga, ki ga obtožujejo zlorabe otrok," je dodala.