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Nečakinje Meghan Markle obtožbe zoper dedka ne presenečajo: Vedno je bil čuden

Los Angeles, 29. 10. 2026 11.01 pred 16 minutami 2 min branja 1

Avtor:
K.Z.
Meghan Markle

Vnukinja Thomasa Marklea starejšega ni presenečena, da policija zaradi suma posedovanja otroške pornografije preiskuje njenega dedka. Kot je dejala Noelle Rasmussen, sicer hči Samanthe Markle, je bil stari oče vedno nekoliko čuden in je podzavestno čutila, da z njim ni vse v redu.

"Mogoče sem zaradi njegove energije podzavestno čutila, da je z njim nekaj narobe, a zavestno tega ne priznaš," je v izjavi za Telegraph povedala Noelle Rasmussen, vnukinja Thomasa Marklea starejšega, ki ga policija preiskuje zaradi suma posedovanja otroške pornografije in zlorab otrok, potem ko je njegov sin organom pregona predal na stotine, če ne tisoče fotografij in posnetkov z obremenilno vsebino, ki jih je našel na njegovem domu na Filipinih.

Thomasa Marklea starejšega preiskujejo zaradi suma posedovanja otroške pornografije.
Thomasa Marklea starejšega preiskujejo zaradi suma posedovanja otroške pornografije.
FOTO: Profimedia

"Telo ti pove, ko je nekaj narobe ali ni tako, kot bi moralo biti," je bila iskrena Noelle in dodala: "Nisem presenečena. Bolj ko razmišljam o tem, nisem presenečena." Hči Samanthe Markle, sicer polsestre Meghan Markle, je prepričana, da so obtožbe vse, ki se jih dotikajo ali so o njih le brali, vznemirile. "Nihče noče slišati kaj takšnega," je priznala in dodala, da je vesela, da ga je stric prijavil policiji.

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Ob tem je poudarila, da je dedek ni nikoli zlorabil. "Srečna sem, da nisem nikoli bila njegova žrtev. Menim, da družinskih članov ne bi nikoli napadel, a dokler ne veš, česa je nekdo sposoben, potem na to niti ne pomisliš," je dejala in podprla Meghanino odločitev, da zaščiti svoja otroka in ju ne spusti v bližino Thomasa Marklea starejšega. "Tudi jaz ne bi želela svojih otrok v bližini nekoga, ki ga obtožujejo zlorabe otrok," je dodala.

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Informacije, da očeta Meghan Markle preiskujejo zaradi suma posedovanja otroške pornografije, so v medije prišle pred tednom dni. Takrat je vojvodinja javno priznala, da je obtožbe izvedela že pred leti, ko ji je Metropolitanska policija predala pismo, v katerem je nekdanjega moža zlorabe otrok obtožila prva žena. Kot je dodala, je bil to tudi razlog, zakaj se je od očeta odtujila in mu ni dovolila stika z njenima otrokoma.

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Roadkill
29. 10. 2026 11.05
Bistra ni preveč tale vnukinja če smo odkriti
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