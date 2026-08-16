Neda Ukraden dokazuje, da so leta zgolj številka: Hvaležna za vsak nov dan

"Še eno leto, a v srcu imam še več ljubezni, spominov in hvaležnosti," je na Instagramu zapisala slavljenka Neda Ukraden , ki je dopolnila 76 let. Priljubljena pevka, ki dokazuje, da so leta zgolj številka, je s sledilci delila galerijo fotografij in sporočila: "Ne štejem let, štejem trenutke, ki so me osrečili."

"Hvaležna sem za vsak nov dan, za svojo družino, prijatelje, svoje občinstvo in vse vas, ki ste že leta ob meni. Življenje je najlepše, ko ga živiš s polnimi pljuči," je še dodala v objavi, pod katero so se vsula voščila prijateljev in oboževalcev.

Ukraden je 76. svečko na rojstnodnevni torti vpihnila med počitnikovanjem v zalivu Boka Kotorska, kjer nabira moči in polni baterije za prihajajoče koncerte. Z njo so med drugim praznovali tudi hčerka Jelena in trije vnuki, manjkalo pa ni niti prijateljev.