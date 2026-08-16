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Neda Ukraden dokazuje, da so leta zgolj številka: Hvaležna za vsak nov dan

Boka Kotorska, 16. 08. 2026 14.22 pred 46 minutami 1 min branja 4

Avtor:
E.M.
Neda Ukraden

Glasbena legenda Neda Ukraden je dopolnila 76 let. Ob jubileju je svojim sledilcem sporočila, da v življenju ne šteje let, temveč nepozabne trenutke, hkrati pa izrazila globoko hvaležnost za ljubezen in podporo svoje družine ter zveste publike. "Življenje je najlepše, ko ga živiš s polnimi pljuči," je še sporočila.

"Še eno leto, a v srcu imam še več ljubezni, spominov in hvaležnosti," je na Instagramu zapisala slavljenka Neda Ukraden, ki je dopolnila 76 let. Priljubljena pevka, ki dokazuje, da so leta zgolj številka, je s sledilci delila galerijo fotografij in sporočila: "Ne štejem let, štejem trenutke, ki so me osrečili."

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"Hvaležna sem za vsak nov dan, za svojo družino, prijatelje, svoje občinstvo in vse vas, ki ste že leta ob meni. Življenje je najlepše, ko ga živiš s polnimi pljuči," je še dodala v objavi, pod katero so se vsula voščila prijateljev in oboževalcev.

Ukraden je 76. svečko na rojstnodnevni torti vpihnila med počitnikovanjem v zalivu Boka Kotorska, kjer nabira moči in polni baterije za prihajajoče koncerte. Z njo so med drugim praznovali tudi hčerka Jelena in trije vnuki, manjkalo pa ni niti prijateljev.

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KOMENTARJI4

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St. Gallen
16. 08. 2026 15.05
Neda se ne da. Tina Turner Balkana
Odgovori
+1
1 0
Golobji ples
16. 08. 2026 15.03
Operirala si je glavo sedaj flanca o številkah in letih
Odgovori
+1
1 0
Samo navijač
16. 08. 2026 14.56
Ne posploševat no. Vsem se šteje enako.
Odgovori
+1
1 0
Alergičen na levake
16. 08. 2026 14.55
Seveda je samo številka ... in to vsako leto večja številka, pardon, znesek ... za plastiko ...
Odgovori
+1
2 1
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