Neda Ukraden: Nenehno mi dvorijo mlajši moški

Neda Ukraden je v nedavnem intervjuju spregovorila o svoji glasbeni karieri in ljubezenskem življenju ter razkrila, ali je trenutno zaljubljena. Pravi, da ji velikokrat dvorijo mlajši moški, a da ne potrebuje nikogar, saj rada dela in jo to veseli, iz tega pa črpa tudi vso potrebno ljubezen.

"Ženska sije, ko je zadovoljna in srečna, in toliko razlogov imam za to. Pri moških pa, kot pravi Gibonni, nisem opazila, da bi mi kdo manjkal. Dovolj je, da ti povem, da sem ljubljena in da vedno ljubim. Delo, ljubezen, ustvarjanje, akcija, to je zame vse," je za srbski Kurir naštevala Neda Ukraden.

Čeprav ni v zvezi, pravi, da ji ne manjka snubcev, predvsem mlajših, ki ji, kot trdi, najpogosteje dvorijo. "Neprestano! No, ti moji vrstniki, ki zdaj hodijo z berglami in ne morejo po stopnicah, mi ne bodo dvorili. Razen mojih vrstnikov, ki so top, to sta Brega in Čola," je bila iskrena pevka.