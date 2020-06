Neda Ukraden o stari ljubezni: Dokler je trajalo, je bilo lepo

Med izbruhom novega koronavirusa se je držala vseh ukrepov in upoštevala vsa predpisana navodila. Ko je bilo potrebno, je nosila tudi zaščitno masko. Vrata svojega doma je odprla le v nujnih primerih, izogibala se je stikov z drugimi in bila ves čas v samoizolaciji, poroča 24sata. Pri vsem tem priznava, da ji ni bilo lahko – tako kot večini – ampak da ji je nekako uspelo.

Pevka Neda Ukraden bo čez en mesec in pol dopolnila 70 let. Njen mladostniški videz ji zavida marsikatera sovrstnica in tudi mlajše kolegice. Komaj čaka, da se razmere po pandemiji covida-19 umirijo in da bo lahko znova šla na koncertne odre ter v en glas prepevala s svojimi oboževalci.

"Več o tem naslednjič. Se nadaljuje … " se je pošalila. Obujala je spomine tudi na stare ljubezni in kaj vse je bila pripravljena narediti za ljubljeno osebo. "Počela sem najrazličnejše neumnosti. Človek si vse življenje želi to veliko ljubezen, a kasneje se izkaže, da ni to tako. Zaradi moškega, ki sem ga ljubila, sem veliko prepotovala, bila sva na letališčih v Frankfurtu, Chicagu, Stuttgartu, Zagrebu ... Prepotovala sem na tisoče kilometrov in imela občutek, da se to steklo pred nama topi. In ko mine čas, sem videla, da je bil to samo mehurček v moji domišljiji. A dokler je trajalo, je bilo lepo, " se spominja.

"Zelo sem se prestrašila zase in za druge, saj sem tik pred razglasitvijo izrednega stanja imela tri velike koncerte, na katerih je bilo več tisoč ljudi, manjkali pa niso niti objemi in fotografiranje. Spakirala sem kovček in šla v hčerino stanovanje, kjer sem bila sama v celotnem nadstropju. Ta čas sem izkoristila za pisanje spominov in prišla sem do olimpijskih iger v Sarajevu," je pevka povedala v intervjuju Daliborju Petku. Na vprašanje, ali je zaljubljena, je odgovorila pritrdilno, a o podrobnostih ostaja skrivnostna.

Na začetku kariere je imela dolge črne lase, ki so bili več let njen zaščitni znak. Pravi, da ko se je od njih poslovila in si jih ostrigla, je bil za njene oboževalce to precej žalosten dan. Glede dobrega videza pravi, da ni imela nobene lepotne operacije, ampak samo nek zdravstveni poseg. "V mladosti sem bila tudi sama kdaj nezadovoljna s svojim telesom in sem si želela kaj popraviti. Na koncu sem spoznala, da je to neumnost. Mladim želim sporočiti, naj ne mislijo, da jih bodo lepotne operacije naredile srečne. Nihče ni popoln. Bodite srečni, uživajte vsak trenutek v življenju in cenite zdravje. Ves čas morate skrbeti za svoje zdravje, biti telesno aktivni, to je edini pravi način razmišljanju o lepoti," pove 69-letna pevka, ki pravi, da vsak dan telovadi vsaj 10 minut.

Neda Ukraden je svojega zdaj že pokojnega moža in očeta svoje hčerkeJelene, režiserja Milana Bilbija, spoznala, ko je bila stara komaj 18 let. Par sta bila deset let in na koncu sta se celo poročila, vendar zakon ni zdržal dlje kot tri leta.

"Zelo sta ga motila moja slava in način, kako sem se na vse odzvala. Mislil je, da vse to škodi najinemu odnosu in da bi dom moral biti moja prioriteta, da nimam kaj početi na turnejah ... Vedno se govori, da za uspešnim moškim stoji ženska, ampak poglejte, za uspešno žensko običajno stoji razpadla zakonska zveza, najpogosteje lasten propadel zakon," je bila iskrena.