Neda Ukraden: Vedno sem najbolj seksi, s tem se rodiš

"Ženska nikoli nima dovolj komplimentov," je prepričana Neda Ukraden , ki je že pred leti dobila naziv najbolj seksi babice na Balkanu. V intervjuju za revijo IN je dejala, da je v najboljših letih svojega življenja. "Star si, kolikor se počutiš, toliko kot imaš energije, vitalnosti, ljubezni, zdravja in življenja," je dodala 73- letnica.

Naziv najbolj seksi babice na Balkanu ji je všeč. V intervjuju se je pošalila, da je vedno najbolj seksi, in pojasnila, da je to nekaj, s čimer se rodiš. Ponosna babica treh vnukov je dejala, da so oni njeno največje bogastvo in veselje ter da jih bo, dokler bodo vzgojeni, pridni in hvaležni, vselej podpirala.

In čeprav bi si glede na leta že lahko privoščila mirno življenje upokojenke in babice, Neda ne namerava prenehati z nastopanjem. Še več, življenje v pokoju bi prepovedala. "Ne vem, kaj bodo ljudje počeli v pokoju, kajne? Zakaj hodiš domov gledat te črne vojne, to bedo in vse," je dejala. In res, na njenem Instagramu je moč videti, kako ona in njeni oboževalci skupaj uživajo na koncertih, ki jih ima širom Balkana. Pogosto tudi na naših tleh.