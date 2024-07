Nedolžna primerjava, ki se je razširila v vroči trend: zvezdniki kot glodavci

Pogosto se zgodi, da ena nedolžna internetna šala vodi do druge, še pogosteje pa nato nastanejo memsi in podobne primerjave. Tokrat se je na spletu zgodila primerjava zvezdnikov z glodavci. Kako se je vse skupaj začelo in kateri igralci so torej tisti, ki jih oboževalci oziroma bolje rečeno spletni 'kreativci' primerjajo z živalmi?

Vse se je začelo z izidom filma Izzivalci, v katerem igrajo Zendaya, Josh O'Connor in Mike Faist. Prav slednji je namreč enega od oboževalcev začel spominjati na polha. Svoje misli o primerjavi je delil na spletu in kmalu se je razvila debata med uporabniki družbenih omrežij. "On je poljska miška", "Ne, on je miška iz risanke", "Ne, on je Despereaux (miška z ušesi iz animiranega filma Zgodba o Despereauxu iz leta 2008)", "Ne, on je Stuart Little, če je bil Stuart Little seksi", so se na spletu oglasili številni, med njimi celo novinarka Lucy Ford.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Seveda ni trajalo dolgo, ko so se uporabniki družbenih omrežij spomnili, da bi tudi druge igralce primerjali z glodavci. Začeli so kar lepo po vrsti. Najprej je bil na tapeti Faistov soigralec iz prej omenjenega filma Josh O'Connor. Na seznamu zvezdnikov so se znašli še Barry Keoghan, Timothée Chalamet, Jeremy Allen White, Glen Powell, Kieran Culkin, tudi Matty Healy in Tom Holland sta med njimi. Na spletu so jih primerjali tako s činčilami kot tudi s kapibarami in drugimi podobnimi živalmi.

Številni zvezdniki se na primerjave sicer niso odzvali, so pa mediji izkoristili tovrstno spletno šalo in zvezdnike glodavce poimenovali kar vroči hollywoodski izbranci oziroma vroči glodavci. O tovrstnem trendu, ki ga je začel britanski Daily Mail, so nato poročali celo The New York Times, The Guardian, London Times, NBC in Today Show.