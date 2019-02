'Nedolžnost sem izgubila pri 21 – mama je menila, da je čas za to'

54-letna igralka Courteney Cox je nedavno gostovala v pogovorni oddajiThe Late Late Show, kjer je z voditeljem Jamesom Cordenom med drugim spregovorila o izgubi nedolžnosti in priznala, da je bila devica do svojega 21. leta.

Njena mama je bila tista, ki ji je takrat subtilno dala vedeti, da je čas za naslednji korak. ''Bila sem v daljšem razmerju in moja mama je menila, da je čas, da postanem 'ženska'. Poslala mi je zapeljivo, ženstveno spodnje perilo,'' je povedala Coxova, ki se še danes dobro spominja, kakšno spodnje perilo ji je podarila mama. ''Zgornji in spodnji del sta bila iz bombaža in z dodatkom čipke. Bolj zapeljivo od vsega, kar sem do tedaj nosila. Lahko bi rekla, da je bilo takšno spodnje perilo v tistem času 'moderno','' je razkrila igralka in priznala, da je bila takrat popolnoma neizkušena na področju spolnosti. Kljub temu da je s prvim spolnim odnosom tako dolgo odlašala, je danes, kot pravi, srečna, da ni hitela.