Priljubljena pevka je odkrito spregovorila o tem, kako so ji žaljivi uporabniki družabnih medijev preprečili interakcijo z oboževalci ter kako je nehala uporabljati spletne platforme za pogovor z njimi: "Nehala sem brati komentarje, ker mi je to uničevalo življenje," je dejala v nedavnem intervjuju za BBC Breakfast.

"Kar mi je čudno, je to, da bolj zanimive stvari počneš, več ljudi te sovraži. To je noro." Ko jo je sogovornicaLouise Minchin vprašala, kako bi to lahko spremenili, je Billie Eilish dejala da nima odgovora, splet je namreč poln internetnih trolov: "Težava je v tem, da je veliko stvari na spletu smešno. Vse je samo šala. Rekli bi karkoli, da bi se ljudje smejali. To sem doživela tudi sama. Ko sem odraščala, sem govorila stvari, da bi se ljudje smejali, kasneje sem ugotovila, da izrečene besede niso bile 'kul'."

Dodala je tudi, da je zdaj še slabše: "Zdaj je še huje, slabše je kot kdajkoli prej. Nesmiselno je, da sem sploh brala komentarje. Morala bi že zdavnaj nehati. Težava je v tem, da sem želela ostati v stiku z oboževalci in še naprej govoriti z njimi, vendar so ljudje to pokvarili. Internet mi uničuje življenje, tako da se ga raje izogibam."