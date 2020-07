Neil Young razburjen, ker so med Trumpovim govorom predvajali njegovo pesem

Pesem legendarnega glasbenika Neila Younga je bila znova uporabljena kot glasbeni uvod pred govorom predsednika ZDA Donalda Trumpa na veliki državni praznik ZDA, dan neodvisnosti, ki ga praznujejo 4. julija. Kanadski roker pa ni bil edini, ki je bil razočaran nad organizatorji kampanje. Pred Trumpovim prihodom v Južno Dakoto so indijanska plemena načrtovala protest nad dogodkom. Goro Rushmore vidijo kot opustošeno zemljo, ki jim je bila nasilno odvzeta, voditelje pa vidijo kot sovražnike domačinom. "Mount Rushmore je simbol bele nadvlade, strukturiranega rasizma, ki še danes živi v družbi," je za Associated Press povedal Nick Tilsen , predsednik lokalne aktivistične organizacije. "Nepravično je, da aktivno kradejo zemljo domorodcem in nato častijo osvajalce, ki so izvršili genocid."

Young se je pred tem že dvakrat pritožil nad Trumpovo kampanjo, leta 2015 in 2018, ko so prav tako uporabili isto pesem. "Donald Trump nima mojega dovoljenja, da bi na svojih javnih nastopih uporabljal mojo pesem Rockin’ in the Free World," je za revijo Rolling Stone leta 2018 dejal kantavtor. "Pravno gledano ima to pravico, a je v nasprotju z mojimi željami."