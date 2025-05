Neil Young v bran Bruceu Springsteenu ostro nad Trumpa.

Legendarni rocker Neil Young je v bran glasbenemu kolegu Bruceu Springsteenu na svoji spletni strani namenil nekaj ostrih besed ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu . Zapisal je: "Bruce in na tisoče drugih glasbenikov meni, da uničuješ Ameriko, ti pa se ukvarjaš s tem, namesto z otroki, ki umirajo v Gazi. To je tvoj problem."

V nadaljevanju je glasbenik jasno poudaril, da se Trumpa ne boji. "Nihče od nas se te ne boji. Nehaj se ukvarjati s tem, kaj govorijo rockerji in začni razmišljati o tem, kako boš rešil Ameriko iz zmešnjave, ki si jo ustvaril." Spomnimo, vse skupaj se je začelo, ko je Springsteen predsednika označil za nesposobnega in izdajalskega, Trump pa mu ni ostal dolžen.

Trump je Springsteena označil za neumnega kot kamen in žaljivo dodal, da je videti kot posušena sliva. "Nikoli mi ni bil všeč, nikoli mi ni bila všeč njegova glasba ali njegova radikalna leva politika in, kar je pomembno, ni nadarjen tip - samo vsiljiv in neprijeten kreten." Uporabniki na spletu so Trumpa sicer hitro opomnili, da je med svojo prvo predsedniško kampanjo leta 2016 uporabljal Springsteenov hit Born in the U.S.A.