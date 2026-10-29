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Neil Young z drugo tožbo proti Trumpu: na shodih vrtijo njegovo glasbo

Washington, 29. 10. 2026 20.02 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
E.K. STA
Neil Young

Ameriški rock glasbenik Neil Young je v začetku tedna vložil drugo tožbo zaradi kršitve avtorskih pravic z nepooblaščenim izkoriščanjem njegove glasbe na političnih zborovanjih ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Tožba zahteva deset milijonov dolarjev odškodnine in konec tovrstnih dejavnosti, poroča ameriška televizija NBC.

Odvetniki glasbenika Neila Younga so v tožbi, vloženi na zveznem sodišču v Virginiji, zapisali, da uporaba glasbe na Trumpovih političnih zborovanjih škodi ugledu in blagovni znamki Younga, saj da ustvarja vtis, da glasbenik podpira Trumpa. Tožba posebej omenja Trumpov oktobrski predvolilni shod v Ohiu. "Rockin' in the Free World je silovita himna, ki nasprotuje praznim obljubam ameriške politične retorike z ostrim prikazom resničnosti, s katero se soočajo revni, brezdomci in pozabljeni," piše v tožbi.

Donald Trump
Donald Trump
FOTO: Profimedia

Youngova ekipa je opozorila, da besedilo skladbe opisuje družbene neenakosti, obup odvisnikov, kopičenje smeti v senci blaginje in mater, ki zavrže svojega otroka. Ponavljajoči se refren po njihovih navedbah ironično slavi svobodo, ki je očitno nimajo vsi. "Skladba je v nasprotju z vsem, za kar se zavzema Donald Trump," so zapisali.

Young je že leta 2020 tožil Trumpovo takratno predsedniško kampanjo zaradi uporabe skladb Rockin' in the Free World in Devil's Sidewalk na političnih dogodkih. Spor so po navedbah glasbenikove ekipe kmalu po vložitvi tožbe poravnali.

Uporabi svoje glasbe na Trumpovih dogodkih je glasbenik večkrat javno nasprotoval. Podobno so se odzvali tudi številni drugi izvajalci, ki so protestirali iz tovrstnih razlogov.

Polemike zaradi uporabe glasbe so v zadnjem času spremljale tudi druge objave Trumpove vlade. Pevka Kesha je protestirala, potem ko je Bela hiša v objavi na družbenih omrežjih z vojaško tematiko uporabila njeno glasbo, ob tem pa poudarila, da ni dovolila njene uporabe za spodbujanje kakršnega koli nasilja.

Glasbenica Olivia Rodrigo je Trumpovo kampanjo kritizirala zaradi uporabe njene glasbe v videoposnetku, pevka Sabrina Carpenter pa je objavo Bele hiše o ukrepih proti priseljevanju, v kateri so uporabili njeno glasbo, lani označila za zlobno, odvratno in nečloveško.

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Donald Trump glasba shod Neil Young tožba

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KOMENTARJI1

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LinaAnil
29. 10. 2026 20.25
Obkroženi z varnostniki, živijo v zlatih vilah, teh pa res ne rabi bit strah, zato pa so tak glasni, ti tako imenovani zvezdniki.
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