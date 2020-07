Nekdanja zakonca pozabila na spore, Brad želi več časa preživeti z otroki

Nekoč izredno priljubljen zvezdniški par Brad Pitt in Angelina Jolie sta po štirih letih po ločitvi in dolgotrajni bitki za skrbništvo nad otroki končno našla skupen jezik. Anonimni vir je za portal People povedal, da so se dolgoletne družinske terapije obrestovale, 56-letni igralec želi več časa preživeti s svojimi otroki.

Konec prejšnjega meseca so paparaci v objektiv ujeli 56-letnega Brada Pitta, ki je zapuščal dom nekdanje soproge Angeline Jolie, s katero ima šest otrok: 18-letnega Maddoxa, 16-letnega Paxa, 15-letnoZaharo, 12-letno Shiloh ter 11-letna dvojčkaVivienne inKnoxa. Nekdanja zakonca sta dolga leta bila bitko glede skrbništva, sedaj pa sta po besedah prijateljev v boljših odnosih kot kdajkoli prej. icon-expand Angelina Jolie z otroki. FOTO: Profimedia "Zagotovo sta potrebovala pomoč pri razrešitvi vseh težav glede skrbništva nad otroki in iskala sta način, kako bo Brad znova postal dober oče,"je povedal vir blizu igralcema."Ker so otroci zdaj starejši, jih ločitev od mame ne prizadene več tako močno kot včasih." "Dolgo sta hodila na družinske terapije, da sta prišla do te točke," je vir še povedal za portal People in dodal, da se je napetost med nekdanjima zakonca otoplila. "Brad bi rad preživel čim več časa s svojimi otroki. Hkrati pa je videti vse bolj srečen." PREBERI ŠE Brad Pitt in Angelina Jolie v boljših odnosih kot prej Brad in Angelina sta se po več letih razmerja poročila leta 2014 po srečanju na prizorišču snemanja filma Gospod in gospa Smith leta 2005. Zakonsko življenje pa jima ni bilo pisano na kožo, saj sta se po dveh letih razšla. Med pandemijo koronavirusa sta se oba še bolj osredotočala na družino in sodelovala pri različnih dobrodelnih akcijah. Priljubljena igralka je tako pomagala pri preskrbi s hrano ameriških otrok, ki so bili prikrajšani za topel obrok zaradi zaprtja šol. Podala je tudi več izjav za medije glede problematike otrok v stiski in spregovorila o nadaljnji pomoči beguncem po vsem svetu kot visoka komisarka za begunce pri OZN. icon-expand Brad Pitt na protestu. FOTO: Profimedia Brad Pitt pa se je med drugim pojavil tudi med protestniki v Los Angelesu, kjer se je zavzemal za enakopravnost ameriških državljanov.