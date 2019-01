Nekaj ur po razkritju, da se ločuje, se je razvedelo, da že ima novo

Bezosovo razmerje so mediji razkrili nekaj ur potem, ko sta z ženo MacKenzie obelodanila, da se ločujeta.

Kot je poročalo več virov, se je Jeff Bezos, direktor spletnega gigantaAmazon, že v času zakona z ženo MacKenziedobival z nekdanjo voditeljico oddaje Good Day L.A.Lauren Sanchez.

"Tako čudovito skupno življenje sva imela kot poročen par in pred seboj vidiva čudovito prihodnost, kot starša, prijatelja, partnerja v poslih in projektih,"sta Jeff in MacKenzie zapisala v skupni izjavi, ko sta oznanila, da se ločujeta.

A očitno ni bilo vse v rožicah, saj kot je poročal Page Six, sta se Bezos in Sanchezova spoznala preko njenega moža Patricka Whitesella, ki je sodirektor hollywoodske agencije WME, ki zastopa filmske prvokategornike kot so Matt Damon, Hugh Jackman, Christian Bale, Ryan Reynolds, John Krasinski in Michelle Williams.

Njuno razmerje je potrdil tudi The Hollywood Reporter, ki je pisal, da sta bila Whitesellova redna gosta na domu Bezosovih v Seattlu. Whitesell in Sanchezova sta se razšla nedavno, menda lansko jesen. Poročila sta se leta 2005, imata pa 10-letno hčerko in 12-letnega sina. Lauren pa ima še 18-letnega sina s prvim možem, nogometnim zvezdnikom Tonyjem Gonzalesom.

Jeff in MacKenzie, ki je pisateljica, imata skupaj ima štiri otroke, tri sinove in posvojeno hčer. Menda nista podpisala predporočne pogodbe, kar pomeni, da ga zna ločitev krepko udariti po žepu, saj so njegovo premoženje ocenili na približno 120 milijard evrov, lani s prvega mesta najbogatejših izrinil ustanovitelja Microsofta Billa Gatesa.