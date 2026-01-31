Nekdaj otroška zvezda, zdaj katoliški skrajnež, ki živi v divjini

Leta po zloglasni aretaciji je zvezdnik filma Navihanci (Little Rascals) Bug Hall zamenjal Hollywood za mirno kmečko življenje. Nekdanji otroški zvezdnik, ki se identificira kot "radikalni katoliški skrajnež", je svojo ženo in pet hčera preselil na majhno območje blizu Mountain Homa v Arkansasu.

Bug Hall s svojo družino FOTO: Bug Hall - X

40-letni Hall je za Daily Mail povedal, da se je odpovedal denarju, ki ga je zaslužil s svojo igralsko kariero, in se zaobljubil revščini. V skladu s svojo versko zavezo je podaril vse svoje prihranke skupaj z večino svojih materialnih dobrin in namerava živeti življenje, v katerem bo imel čim manjše potrebe po dohodku. "Če se pojavi finančna potreba, grem delati ali opravljam kakšno priložnostno delo, da dobim denar, ki ga potrebujem," je pojasnil za omenjeni medij.

Bug Hall v filmu Navihanci FOTO: Profimedia

Po poročanju Page Six zvezdnik s svojo družino trenutno živi v avtodomu, v prihodnje pa naj bi si želel popolnoma odklopiti od električnega omrežja in svoji družini zgraditi hišo z lastno hidroelektrarno ter vodovodnimi in električnimi sistemi. S svojo ženo Jill, s katero se je poročil leta 2017, njunih pet hčera šola na domu. Prav tako naj bi jih močno odvračala od obiskovanja formalne šole ali odhoda na fakulteto. Poleg njegove ožje družine so se v Arkansas preselili tudi njegov mlajši brat Gemini Barnett, njuna mati Twila in njegov očim Mark, ki so pred kratkim kupili zemljišča.

Aretacija ga je zaznamovala

Zvezdnik se je leta 2020 odločil, da bo zapustil zabavno industrijo, potem ko so ga aretirali zaradi domnevne zlorabe aerosolnih izdelkov za omamljanje. Tedaj je razkril, da so ga zaradi prekrška posedovanja drog pridržali v policijskem priporu v Weatherfordu v Teksasu, vendar zaradi incidenta ni bil kazensko preganjan. Pred incidentom naj bi bil 15 let popolnoma trezen. Čeprav je rad snemal filme, je bila javna aretacija zanj prelomnica, ki mu je odprla oči in mu pomagala spoznati, da ne želi več živeti takšnega življenja.

Hall je postal zvezda kot Alfalfa v komediji Navihanci iz leta 1994, ki jo je režiral Steven Spielberg. Kasneje je zaigral tudi ob boku Lindsay Lohan in Brende Song v Disneyjevem filmu Get A Clue iz leta 2002. Pozneje si je prislužil tudi nominacijo za otroškega emmyja za serijo A Tale Dark and Grimm ter bil soavtor filma This Is the Year, katerega izvršna producentka je bila Selena Gomez.