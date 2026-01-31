Nekdaj otroška zvezda, zdaj katoliški skrajnež, ki živi v divjini

Leta po zloglasni aretaciji je zvezdnik filma Navihanci (Little Rascals) Bug Hall zamenjal Hollywood za mirno kmečko življenje. Nekdanji otroški zvezdnik, ki se identificira kot "radikalni katoliški skrajnež", je svojo ženo in pet hčera preselil na majhno območje blizu Mountain Homa v Arkansasu.
40-letni Hall je za Daily Mail povedal, da se je odpovedal denarju, ki ga je zaslužil s svojo igralsko kariero, in se zaobljubil revščini. V skladu s svojo versko zavezo je podaril vse svoje prihranke skupaj z večino svojih materialnih dobrin in namerava živeti življenje, v katerem bo imel čim manjše potrebe po dohodku. "Če se pojavi finančna potreba, grem delati ali opravljam kakšno priložnostno delo, da dobim denar, ki ga potrebujem," je pojasnil za omenjeni medij.
Po poročanju Page Six zvezdnik s svojo družino trenutno živi v avtodomu, v prihodnje pa naj bi si želel popolnoma odklopiti od električnega omrežja in svoji družini zgraditi hišo z lastno hidroelektrarno ter vodovodnimi in električnimi sistemi.
S svojo ženo Jill, s katero se je poročil leta 2017, njunih pet hčera šola na domu. Prav tako naj bi jih močno odvračala od obiskovanja formalne šole ali odhoda na fakulteto. Poleg njegove ožje družine so se v Arkansas preselili tudi njegov mlajši brat Gemini Barnett, njuna mati Twila in njegov očim Mark, ki so pred kratkim kupili zemljišča.
Aretacija ga je zaznamovala
Zvezdnik se je leta 2020 odločil, da bo zapustil zabavno industrijo, potem ko so ga aretirali zaradi domnevne zlorabe aerosolnih izdelkov za omamljanje. Tedaj je razkril, da so ga zaradi prekrška posedovanja drog pridržali v policijskem priporu v Weatherfordu v Teksasu, vendar zaradi incidenta ni bil kazensko preganjan. Pred incidentom naj bi bil 15 let popolnoma trezen.
Čeprav je rad snemal filme, je bila javna aretacija zanj prelomnica, ki mu je odprla oči in mu pomagala spoznati, da ne želi več živeti takšnega življenja.
Hall je postal zvezda kot Alfalfa v komediji Navihanci iz leta 1994, ki jo je režiral Steven Spielberg. Kasneje je zaigral tudi ob boku Lindsay Lohan in Brende Song v Disneyjevem filmu Get A Clue iz leta 2002.
Pozneje si je prislužil tudi nominacijo za otroškega emmyja za serijo A Tale Dark and Grimm ter bil soavtor filma This Is the Year, katerega izvršna producentka je bila Selena Gomez.
Alfalfa je bil eden izmed glavnih likov v klasični komični seriji kratkih filmov 'Our Gang', ki so jo začeli predvajati v 20. letih 20. stoletja. V filmu 'Navihanci' (Little Rascals) iz leta 1994, ki je bil posodobljen priredba te serije, je lik Alfalfa upodobil igralec Bug Hall. Alfalfa je bil znan po svojem značilnem naglasu, rdečih kodrih in pogosto nesrečnih poskusih osvajanja Darle.
Izraz 'radikalni katoliški skrajnež' se nanaša na posameznika ali skupino, ki se identificira s katoliško vero, vendar sprejema skrajna ali zelo tradicionalna stališča, ki se pogosto razlikujejo od glavnih tokov katoliške cerkve. To lahko vključuje poudarjanje tradicionalnih obredov, zavračanje nekaterih sodobnih družbenih sprememb ali celo zagovarjanje radikalnih družbenih ali političnih pogledov, ki izhajajo iz njihove interpretacije vere. V primeru Buga Halla se to kaže v njegovi odločitvi za revščino in samooskrbo.
Mountain Home je mesto v okrožju Baxter v zvezni državi Arkansas v Združenih državah Amerike. Nahaja se v regiji Ozark Mountains, ki je znana po svoji naravni lepoti, gozdovih in številnih jezerih, kot sta bližnji jezero Norfork in jezero Bull Shoals. Območje je priljubljeno med ribiči, ljubitelji vodnih športov in tistimi, ki iščejo mirno, podeželsko življenje. Mesto je bilo ustanovljeno v 19. stoletju in je skozi leta raslo kot center za okoliška kmetijska območja, danes pa privablja tudi upokojence in tiste, ki iščejo umik iz mestnega vrveža.
