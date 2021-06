Nekdanja alpska smučarka Anna Veith je povila sina

Dvakratna skupna zmagovalka svetovnega pokala Anna Veith je na Instagramu sporočila, da je 22. junija rodila sina Henryja . "Izrečeš si željo in ta se izpolni. Ukradel si mi srce," je pokomentirala fotografijo, na kateri skupaj z možem Manuelom drži novorojenčka za roko.

Športno pot je avstrijska tekmovalka z dekliškim priimkom Fenninger sklenila maja 2020. Salzburžanka je na olimpijskih igrah osvojila zlato in dve bronasti medalji, na svetovnih prvenstvih pa tri zlata, dve srebrni in bronasto odličje. Veliki kristalni globus je osvojila leta 2014 in 2015, ko je bila druga Tina Maze, sicer skupna zmagovalka sezone 2012/13. Črnjanka je tisto zimo zaznamovala s številnimi rekordi.