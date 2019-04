Nekdanja Bezosova žena bogatejša za dobrih 28 milijard evrov

Nekdanja ženaJeffa Bezosa, MacKenzie, najbogatejšega Zemljana, je dobila ob ločitvi štiriodstotni delež podjetja Amazon, četudi bi lahko dobila še enkrat toliko. Njene delnice so vredne okoli 28,5 milijarde evrov, kar je polovica od tega, do česar bi lahko bila upravičena.

Bezos, ki ohranja 12-odstotni delež v Amazonu, tako ostaja najbogatejši človek na svetu. Njegovo premoženje je vredno okoli sto milijard dolarjev (okoli 89 milijard evrov), kar pomeni, da je še vedno za 3,5 milijarde evrov bogatejši od Billa Gatesa.

Par je odločitev s svetom delil na Twitterju, a nista razložila zakaj sta se odločila, kot sta se odločila. Prav tako ni nikjer omenjena njegova nova partnericaLauren Sanchez. Prav slednja je bila razlog, da je bogati par januarja naznanil, da se ločuje.

"Hvaležna sem, da se je končal proces ločitve od Jeffa, z medsebojno pomočjo in vseh drugih, zato se veselim naslednje faze, ko bova starša in prijatelja. Vznemirjena sem nad svojimi načrti in hvaležna za vse, kar je bilo, zato komaj čakam, kaj bo prišlo zdaj,"je tvitnila MacKenzie.

"Hvaležen sem prijateljem in družini za vse bodrenje in ljubezen. Pomeni več kot mislite. Najbolj od vseh pa MacKenzie, ki se jih zahvaljujem za podporo in prijaznost v tem procesu in se veselim novih vlog, ko bova prijatelja in starša. Bila je neverjetna partnerica, zaveznica in mama. Je iznajdljiva, čudovita, ljubeča in vem, da se bom od nje učil tudi v prihodnosti," pa je tvitnil Bezos.

Očitno je, da se je par dogovoril na najboljši možni spraven in prijazen način in še naprej ostaja v dobrih odnosih ne glede na to, da so se njune poti razšle.