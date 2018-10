Nekdanja bučno proslavila ločitev

Kitarist Slash, poznan iz zasedb, kot sta Guns N' Roses in Velvet Revolver je od septembra uradno samski. Na sodišču so namreč dorekli podrobnosti ločitve, ki sta jo s Perlo Ferrar Hudson vložila že leta 2014. Ker nista podpisala predporočne pogodbe, ko sta se leta 2001 poročila, to pomeni, da je Perla dobila polovico njegovega premoženja iz obdobja med leti 2001 in 2014, tako mora nekdanji plačati 5,7 milijona evrov odškodnine. Za povrhu pa bo plačeval tudi mesečno preživnino, skoraj 120 tisoč evrov, zanjo in njuna sinova, Londona inCasha.