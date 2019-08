Nekdanja cesarica Mičiko zbolela za rakom dojk

Nekdanja japonska cesaricaMičikoje japonskega prestolonaslednika Akihitaspoznala ob teniškem igrišču konec 50. let prejšnjega stoletja, rodila se je ljubezen in tako je postala prva običajna smrtnica v japonski cesarski dinastiji. Ob boku cesarja je tako stala vse do aprila, ko se je Akihito odrekel prestolu.

84-letna Mičiko do zdaj ni imela večjih zdravstvenih težav, na začetku leta pa so najprej odkrili, da ima rahle težave s srcem, zdaj pa so njeni predstavniki javili, da so zdravniki odkrili rakavo manjšo tvorbo na dojki, bolezen so našli v zelo zgodnji fazi, septembra jo taka čaka operacija. Mediji so ob novici poudarili tudi, kako pomembno je, da bolezen odkrijemo zgodaj, tako so možnosti za okrevanje zelo dobro.

Mičiko se je rodila leta 1934 v ugledni družini, vzgajali so jo tako v tradicionalnem kot tudi zahodnjaškem sistemu, diplomirala je iz angleške književnosti. V zakonu so se ji rodili trije otroci.