Nekdanja članica skupine Little Mix pokazala nosečniški trebušček

Pevka Jesy Nelson , nekdanja članica priljubljene britanske dekliške skupine Little Mix , je s svojimi oboževalci delila fotografijo svojega nosečniškega trebuščka. V začetku letošnjega leta je pevka sporočila, da s partnerjem Zionom Fosterjem pričakujeta dvojčka.

Na eni od fotografij Nelsonova v rožnatem bikiniju stoji v bazenu. S partnerjem sta si namreč privoščila vikend oddih. V album je dodala tudi fotografijo z Zionom ob ognju, s prijateljico in z biljardno palico. "Najboljši vikend z mojimi najljubšimi," je zapisala v opisu objave. Pred kratkim je zvezdnica potrdila, da za prihod dvojčkov že pripravljajo tudi hišo. "Prenova se je začela," je zapisala v eni od svojih objav.

Jesy in Zion sta zvezo potrdila januarja 2023. Po 18-mesečnem razmerju sta avgusta 2023 prekinila zvezo zaradi starostne razlike. Kljub temu sta se pobotala in v začetku lanskega leta ponovno obudila romanco. Pevka sicer zelo odkrito govori o izzivih, ki jih prinaša nosečnost. Potrdila je namreč, da se sooča z veliko slabostjo in bruhanjem. Govori se, da naj bi zvezdnica za eno od televizij posnela resničnostno oddajo o prvih dneh po porodu.