Nekdanja članica skupine Little Mix sporočila, da pričakuje dvojčka

Jesy Nelson je noseča, pod njenim srcem pa rasteta kar dve novi življenji. "Ona zdaj je za tri," je nekdanja članica skupine Little Mix sporočila na družbenih omrežjih in s tem razkrila, da s partnerjem Zionom Fosterjem pričakujeta dvojčka. 33-letnica je na Instagramu objavila fotografijo, ki je nastala s polaroidnim fotoaparatom, na njej pa z bodočim očkom pozirata v objemu. Zvezdnici se že lepo vidi njen zaobljen trebušček, čeprav s fotografijo ali opisom ni razkrila, kdaj se bosta razveselila novih družinskih članov.

Prav tako ni jasno, katerega spola bosta otroka, zato so pevkini oboževalci v komentarjih že začeli ugibati o tem, ali bosta dobila dva fanta, dve deklici ali parček. Seveda so se usule tudi številne čestitke pevkinih oboževalcev, ki so zelo veseli, da bo postala mama. "Kako sem vesela zate, čudovita mama boš" in "Komaj čakam, da te vidim v vlogi mame" je tako mogoče prebrati pod objavo.