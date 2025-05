Nekdanja Diddyjeva asistentka pričala o ugrabitvi in grožnjah s smrtjo

V New Yorku se nadaljuje sojenje Seanu Diddyju Combsu . Nekdanja raperjeva asistentka Capricorn Clark je poroti povedala, da ji je raper pogosto grozil, decembra 2011 pa je prišel s pištolo in jo ugrabil ter ji dejal, da gresta skupaj ubit rap glasbenika Kida Cudija , ker je imel ljubezensko razmerje z njegovo varovanko in žrtev Cassie Ventura . Cudija potem nista ubila, vendar mu je nekdo zažgal avtomobil, raper s pravim imenom Scott Mescudi pa je pričal, da mu je Combs grozil natanko s tem.

Sojenje teče že tretji teden in se bo nadaljevalo v poletje, poroča televizija ABC, ki dodaja, da nameravajo tožilci zaslišati še več prič. Med njimi policista, preiskovalca za požige, frizerja in še najmanj eno od Combsovih domnevnih žrtev.

Spomnimo, 55-letni Combs je obtožen trgovine z ljudmi v spolne namene in izsiljevanja. Tožilstvo trdi, da je vodil kriminalno združbo, ki je ženske zlorabljala, jim grozila in jih silila v spolne orgije s prostituti. V primeru obsodbe mu grozi dosmrtni zapor.

Clark je potrdila pričanje Mescudija in nekdanje Combsove varovanke Ventura, ki je na začetku sojenja povedala, da jo je silil v spolne odnose z drugimi moškimi, kar je usmerjal in opazoval. Govorila je tudi o pogostih nasilnih napadih. Combsovi odvetniki so Clark vprašali, zakaj ni odšla, ta pa je odgovorila, da zato, ker ji je s svojim vplivom onemogočil zaposlitev kjerkoli v Los Angelesu.

Doslej so pričali že nekdanji Combsov osebni pomočnik David James, nekdanja prijateljica Venture Kerry Morgan, Ventura in njena mama, pevka Dawn Richard, dva moška prostituta in hotelski varnostnik. Vsi so opisali nasilne izpade Combsa, pretepanje Cassie Ventura, vendar pa morajo tožilci dokazati kriminalno zaroto in to so skušali utrditi s pričanjem Clark.

Combsa so v New Yorku aretirali lani septembra in od tedaj je v priporu. Sodišče je zavrnilo njegovo izpustitev po plačilu varščine, da ne bi skušal vplivati na priče. Na sodišču se je Combs izrekel za nedolžnega in v začetku meseca tudi uradno zavrnil ponudbo tožilstva za priznanje krivde v zameno za nižjo kazen.

Combs, znan tudi kot Diddy in Puff Daddy, velja za ključno osebnost pri svetovnem vzponu hip hopa ob koncu 20. stoletja. Pripomogel je k uveljavitvi številnih glasbenih zvezd rapa in R&B glasbe, kot sta Notorious B.I.G. in Mary J. Blige.