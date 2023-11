Nekdanja finska premierka s fotografijo v kopalkah navdušila javnost

Iz fotografij je razvidno, da je v času oddiha uživala s prijateljico iz političnih vod Tuulio Pitkänen, se sprehajala po mestu, praznovala rojstni dan, pila kavo, uživala v kulinariki in se družila s poslancem Ilmarijem Nurminenom in zobozdravnikom Aapom Hettulo. V galeriji pa je bila še ena prav posebna, ki je pritegnila največ pozornosti sledilcev in svetovne javnosti: nekdanja premierka v kopalkah.

Fotografija Sanne v kopalkah med valovi, s hrbtom obrnjene proti fotoaparatu, je v javnosti sprožila mešane odzive. Številni finski mediji so bili nad 38-letnico navdušeni, o njeni drzni potezi pa so poročali celo madžarski mediji. Tudi komentarji pod fotografijo so izražali navdušenje, nekateri so jo celo razglasili za najlepšo premierko v zgodovini. Seveda pa so se našli tudi takšni, ki so ji očitali, da je resnično nesrečna v samskem življenju, če mora objavljati takšne stvari.