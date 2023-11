Nekdanja fotografinja Guns'N'Roses toži skupino zaradi kršitve avtorskih pravic

Katarina Benzova je pred dnevi vložila tožbo, v kateri navaja, da je med leti 2010 in 2022 delala kot pogodbena fotografinja za skupino Guns'N'Roses in jih spremljala na 364 koncertih. Skupaj s skupino toži še podjetje Gundam LLC , ki skrbi za njeno poslovanje, Team Brazil in Lebeisa , ki so še navedene kot tožene stranke v primeru kršenja njenih avtorskih pravic.

Skupina in njihova ekipa naj bi kršila avtorske pravice z njihovo reprodukcijo, javno objavo in distribucijo, ustvarjenjem novih posnetkov iz starih in prodajo njenih fotografij brez dovoljenja tretjim deležnikom kot so publikacije po prekinitvi pogodbe z njo. Več njenih fotografij naj bi tudi obdelali, da bi prikrili kršenje njenh pravic in lažno trdili, da so fotografije njihove.

Benzova v tožbi navaja še, da je Lebeis večkrat neželeno spolno posegal po njej, odkar je leta 2016 začel voditi Guns 'N' Roses. Dodaja, da je postal nasilen in sovražno nastrojen proti njej, ko ga je zavrnila, vse skupaj pa je eskaliralo, saj jo je začel zmerjati, dajal razne opazke, jo poniževati, nadlegovati in lagati.

Sčasoma naj bi ji celo zmanjšal plačo, ber da bi jo o tem obvestil, zadrževal njena plačila, med potovanji jo je nameščal v cenejše hotele in zahteval, da za prenočitve plačuje sama, čeprav je za to bilo zadolženo podjetje Team Brazil in ji ni želel plačati za njene fotografije. Benzova navaja tudi, da so bile njene prošnje, da ji dajo natisnjeno in podpisano pogodbo, ignorirane. Lebeis je oktobra 2022 prekinil sodelovanje z njo, med razloge pa navedel finančne omejitve.