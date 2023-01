Nekdanja in sedanja partnerica Orlanda Blooma skupaj na rdeči preprogi

Nekdanja in sedanja partnerica igralca Orlanda Blooma sta ponovno dokazali, da med njima ni nobenih zamer. Miranda Kerr in Katy Perry , ki imata z zvezdnikom vsaka po enega otroka, sta se nedavno skupaj pojavili na rdeči preprogi na dogodku G'DAY ZDA.

Manekenka in igralka sta se povsem sproščeno sprehodili po preprogi, se smejali in celo skupaj pozirali za fotografe. 39-letna Miranda si je za dogodek izbrala belo kratko obleko brez naramnic s pripadajočim srebrnim nakitom, 38-letna pevka pa je izbrala svetlikajočo obleko z ločenim topom in krilom ter dodala zlate zapestnice in viseče uhane.

Nekdanja žena Orlanda Blooma, ki jo je na dogodku spremljal tudi njen mož Evan Spiegel , je prejela nagrado za umetnost, na odru pa jo je napovedala kar Perryjeva. "Nekateri med vami ste morda zmedeni, zakaj predstavljam Mirando. To se ne ujema z zastarelo pripovedjo o bivših in novih ženah," se je pošalila pevka. "Večina medijev bi naju verjetno raje videla v raznih besednih spopadih, morda celo njen novi mož, a tukaj sva, da pokaževa ljubezen. Miranda je ljubezen. Kot mnogi veste, se ljubezen lahko ponovi v različnih oblikah, " je še dodala.

Perryjeva ima z Orlandom, s katerim sta začela hoditi leta 2016, tri leta kasneje pa sta se zaročila, dveletno hčerko Daisy, medtem ko imata igralec in Miranda skupaj 12-letnega sina Flynna, poročena pa sta bila med letoma 2010 in 2013. S sedanjim možem Evanom, s katerim se je poročila leta 2017, ima še 3-letnega Mylesa in 4-letnega Harta. Manekenka je lani za revijo LVR priznala, da je vesela, da sta Katy in Orlando skupaj. "Obožujem Katy in hvaležna sem, da je Orlando našel nekoga, s katerim je srečen. Zdaj ima Flynn štiri srečne starše, ki se razumejo," je povedala.