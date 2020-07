Nekdanja izbranka Brooklyna Beckhama: On je za poroko nezrel

"Bila sem precej šokirana in zmedena, ko sem slišala, da se je zaročil," je 31-letna plesalka Lexy Panterrapovedala v intervjuju za ameriški portal The Sun. "Nihče ni pričakoval tega in iskreno rečeno, Brooklyn ni pripravljen na ta korak. Je zelo mlad in preveč nezrel." V nadaljevanju je še povedala, da se zelo hitro zaljubi:"Ne vem, zakaj se zaljubi vsakih nekaj minut. V njegovih odnosih ni doslednosti. Vsak mesec ima novo punco, zato je presenetljivo, da bo poskušal narediti ta korak."

Lexy je z Brooklynom hodila kratek čas leta 2018. Dejala je, da se v času zveze nista nikoli pogovarjala o zaroki ter še priznala, da ni nikoli niti pomislila na poroko z njim. "To je bilo razmerje, ki ga nikoli nisem mogla jemati resno, če sem iskrena. Starostna razlika je bila pri nama velika stvar. Takoj lahko opaziš, da je malo nezrel. Bil je vse, kar bi si lahko predstavljali, da bi bil mlad odrasel človek, včasih malo preveč. Včasih se preprosto tega naveličaš."