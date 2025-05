Nekdanja izbranka Hugha Hefnerja: Sovražila sem biti z njim v družbi

Nekdanja izbranka ustanovitelja revije Playboy Hugha Hefnerja, Holly Madison , je med klepetom v podkastu In Your Dreams spregovorila o njunem preteklem razmerju, ki je trajalo sedem let. "Čisto druga zgodba je bila biti z njim na samem kot z vsemi ostalimi v prostoru," je povedala.

"Ko so bili vsi drugi v sobi, je bilo ogabno. Sovražila sem to. Zelo jasno sem dala vedeti, da to sovražim," se je spominjala 45-letnica. Nekdanja Playboyeva hišna zajčica je povedala, da je bilo njuno druženje na samem popolnoma drugačno. "Če sva bila samo jaz in on, je bil najin odnos veliko bolj normalen, kot bi si mislili," je povedala in dodala, da je njuna 53-letna razlika v starosti ni odvrnila od njega. "Zdi se mi, kot da nekaj časa nisem mogla ničesar objaviti brez kakšnih neumnosti v komentarjih, kot je 'Oh, ima stara moda' ali kaj podobnega," je povedala pred leti po poročanju revije Page Six in dodala: "Mogoče moda nekaterih ljudi res postanejo stara in grda, a česa takega še nisem videla."

Leta 2022 je Madison svoje spolno življenje s pokojnim ustanoviteljem revije za odrasle opisala kot pekel in ga označila za travmatičnega. "Ni se premikal. Bil je kot hlod sredi postelje," je povedala o svojih preteklih spolnih izkušnjah s Hefnerjem po poročanju omenjenega vira. Zvezdnica je dodala, da so ženske v dvorcu želele s spolnimi aktivnostmi čim prej končati, ker niso bile zainteresirane."Mislile smo, da je to opravilo, ki ga moramo opraviti, sicer nas bodo vrgli iz hiše. Vse so samo želele, da bi minilo čim prej," je dejala Madison.

Manekenka in Hefner, ki je umrl septembra 2017 v starosti 91 let, sta bila skupaj od leta 2001 do leta 2008. Holly se je pet let kasneje poročila s Pasqualom Rotello, s katerim imata dva otroka, hčerko Rainbow in sina Foresta. Kmalu po rojstvu drugorojenca sta se razšla in se leta 2019 še dokončno ločila.