Nekdanja izbranka Nicka Cannona: Spala sem z Michaelom B. Jordanom

Nekdanja izbranka Nicka Cannona je tako razkrila, kdo je njena zvezdniška simpatija in ponosno poudarila, da si je z njim že delila intimne trenutke. "Spala sem z vsemi svojimi simpatijami," je še povedala v smehu, nato pa dodala, da se samo šali. Ali so njene besede o spolnih odnosih z zvezdnikom filma Creed resnične in kdaj sta se družila, ni razkrila. Na njene besede se ni odzval niti 36-letni Jordan, zato ni jasno, ali se je Bre samo šalila, ali je mislila resno.

Manekenka je bila od marca 2018 poročena z nekdanjim zvezdnikom lige NFL Johnnyjem Manzielom. Leto kasneje ga je obtožila, da jo je prevaral, nato pa sta se razšla. Uradno sta se ločila novembra leta 2021, junija 2022 pa je zvezdnica skupaj s televizijskim voditeljem Cannom dobila sina, ki sta ga poimenovala Legendary. Za Bre je to prvi otrok, medtem ko je bil za 43-letnika to že osmi, odnos z očetom svojega otroka pa je 32-letnica opisala kot 'on' in 'off' odnos, ki traja že leta.