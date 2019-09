Nekdanja izbranka P. Diddyja se je poročila s 26-letnikom

33-letna glasbenica Cassie Ventura se je poročila s 26-letnim osebnim trenerjem Alexom Fineom. Zakonsko zvezo sta sklenila v Malibuju, in sicer le slab mesec po zaroki. Spomnimo, Fine je svojo izbranko zaprosil na izjemno romantičen način: do nje je prijezdil na konju in pokleknil na koleno ob sončnem zahodu. Fotografijo je kasneje objavil tudi na svojem Instagram profilu s pripisom: ''Ta trenutek bo zame vedno nekaj posebnega. Poročil se bom z najboljšo prijateljico na svetu. Kakšen srečnež sem!''