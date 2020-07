Nekdanja izbranka princa Harryja se je poročila na skrivaj

31-letna Cressida Bonas , ki je bila s princem Harryjem v zvezi med letoma 2012 in 2014, in nepremičninski agent Harry Wentworth-Stanley sta si poročne zaobljube izmenjala minuli konec tedna, poročajo britanski mediji.

Cressida in Harry Wentworth-Stanley sta se spoznala v svojih študentskih časih. Takrat sta šla na nekaj zmenkov, a je Harry nato odšel za eno leto v Argentino. Njuni poti sta se kasneje znova križali in oba sta ugotovila, da je ljubezen obojestranska. Pred zaroko sta bila štiri leta v ljubezenskem razmerju.

Verjetno sta bila zaljubljenca zaradi pandemije covida-19 odpovedati svoje prvotne načrte. Zanimivo je, da je en teden pred njuno poroko v zakonski stan skočila tudi njena zelo dobra prijateljica princesa Beatrice, najstarejša hči princa Andrewa in Sarah Ferguson. Ta se je 17. julija v kapeli All Saints v Windsorju poročila z italijanskim poslovnežem Edoardom Mapellijem Mozzijem.

Nevesta je januarja v intervjuju za ES Magazine spregovorila o poročnih načrtih in že takrat dala vedeti, da se ne želi poročiti na očeh javnosti: "Ne bom imela velike poroke, to nisva midva. Nisva tradicionalni osebi, čeprav me je Harry zaprosil na tradicionalni način. Nikoli nisem razmišljala, kako me bo nekdo zaprosil za roko. Ne želim razkošne poročne obleke z volančki. Neveste so lepe v njih, ampak mislim, da meni takšna ne bi pristajala."

Princ Harry inCressida Bonas sta po koncu zveze ostala v dobrih odnosih. Spomnimo, da je Cressida prišla tudi na Harryjevo poroko z Meghan Markle maja 2018.