Nekdanja izbranka princa Harryja se je zaročila

30-letna Cressida Bonas, nekdanja izbranka britanskega princa Harryja, se je zaročila z nepremičninskim agentom Harryjem Wentworthom-Stanleyjem. Njeno razmerje s princem Harryjem je trajalo tri leta, in sicer od leta 2012 do leta 2015, po poročanju nekaterih virov pa naj bi ji princ redno pisal ves čas služenja vojaškega roka v Afganistanu. Njuna romanca naj bi šla po zlu, ker naj bi bili pritiski kraljeve družine in mnogih protokolov za Cressido preveč utrujajoči. Svojega zdajšnjega izbranca in zaročenca je spoznala, še preden je postala prinčevo dekle, par pa sta nato postala leta 2017.