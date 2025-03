Nekdanja ljubica Davida Beckhama o domnevni aferi: Nikoli nisem lagala

OGLAS

Nekdanja pomočnica Davida Beckhama, Rebecca Loos, je pozornost javnosti pritegnila pred 20 leti, ko je javno razkrila, da je ljubimkala z nogometašem, ta pa je bil takrat že poročen s sedanjo ženo Victorio Beckham. Sedaj 47-letnica je v nedavnem intervjuju v oddaji 60 Minutes Australia znova spregovorila o aferi z zvezdnikom in poudarila, da je vedno govorila resnico. 49-letni Beckham je njene trditve že večkrat zavrnil, v izjavi za The Guardian pa jih je pred leti označil za smešne.

"Po mojem mnenju je bilo zelo pogumno, da sem se jima postavila po robu. Vztrajala sem pri resnici. Nikoli nisem pretiravala. Nikoli nisem lagala o ničemer," je v intervjuju dejala nekdanja nizozemska manekenka. "Zakaj? Ker sem govorila zoper najmočnejši par, ki si lahko privošči najboljše tiskovne predstavnike in odvetnike na svetu. Vse, kar sem imela jaz, je bila resnica," je dodala. Loosova, ki je sedaj poročena z zdravnikom, s katerim ima dva najstniška sinova, je za Beckhama začela delati julija 2003, kmalu za tem, ko so ga premestili iz kluba Manchester United v Real Madrid. Aprila leta 2004 je za News of the World dejala, da sta imela afero, ki je trajala štiri mesece. David je bil takrat že pet let poročen z Victorio in sta imela dva od štirih otrok. "V zadnjih nekaj mesecih sem prebiral vedno več smešnih zgodbic o svojem zasebnem življenju. To, kar se je zgodilo danes zjutraj, je le še en od teh primerov. Preprosta resnica je, da sem zelo srečno poročen, imam čudovito ženo in dva zelo posebna otroka. Nobena tretja oseba tega ne more spremeniti," je takrat v izjavi za javnost povedal nogometaš.

Po dveh desetletjih od domnevne afere je Rebecca v novem intervjuju dejala, da je njeno delo v letih 2003 in 2004 pomenilo, da je bila prva in zadnja oseba v dnevu, ki jo je David videl. Razkrila je, da Victorie ni bilo v mestu, ko jo je Beckham prvič povabil v hotel in je sprejela povabilo. "Nasedla sem vsakemu klišeju, ki mi ga je prodal. Dva tedna pozneje sva šla na zabavo za Ronaldov rojstni dan, on pa je odšel z neko lepo manekenko. To me je presenetilo in bila je težka noč zame. Nisem razumela, kaj se dogaja, a sem spoznala, da me je imel za norca," je povedala in dodala, da je o aferi javno spregovorila zato, ker je bila mnenja, da naj javnost izve od nje, saj je tako imela vsaj nekaj nadzora nad dogajanjem.

O obdobju, ko se je Beckham iz Manchestra preselil v Madrid, sta v dokumentarni seriji o nogometaševem življenju spregovorila tudi zakonca, a Loosove niso omenili. Victoria je v seriji priznala, da je to bilo najbolj nesrečno obdobje njenega življenja. "Občutek je bil, kot bi se vesolje obrnilo proti nama. Če sem iskrena, pa sva bila tudi drug proti drugemu," je v seriji priznala nekdanja članica skupine Spice Girls. Rebecca se je v intervjuju dotaknila tudi Victorie in dejala, da je v javnosti krožilo veliko grdih zgodb tako o Beckhamovi ženi kot o njej, a nikoli o Davidu. Dodala je, da se v nogometaševem življenju takrat ni nič zares spremenilo. "Vse to je travmatično vplivalo na moje duševno zdravje, a tega nisem priznala, saj sem želela biti pogumna in močna. Nekaj je vseeno spolzelo skozi moj ščit in me prizadelo, zaradi česar sem potrebovala veliko časa, da sem prebolela," je priznala. Od takrat je spremenila poklicno smer in je sedaj učiteljica joge in meditacije.